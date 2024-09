Deel dit: Share App Mail Tweet

Subaru maakt Solterra veel goedkoper

De Subaru Solterra is allesbehalve een verkoopsucces. In de twee jaar dat de auto op de markt is zijn er slechts 102 exemplaren verkocht. Om de verkopen een boost te geven, biedt het Japanse merk veel korting op hun eerste elektrische auto.

De Solterra is onderhuids identiek aan de Toyota bZ4X. Hoewel het delen van techniek voor lagere productiekosten zorgt, had het in dit specifieke geval meer na- dan voordelen.

Duurtest

Onzuinig, weinig kW’s aan de snellader en infotainment-functionaliteiten die tekortschieten. De Subaru Solterra en de Toyota bZ4X konden niet aan de verwachtingen voldoen. Echter, de EV heeft niet enkel slechte punten. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je alles over onze voormalig duurtester.

De matige reviews zullen de verkoopcijfers geen goed hebben gedaan en ook de prijs was stevig te noemen voor de prestaties. De Subaru Solterra had een prijskaartje van minimaal 56.395 euro.

Dit is de nieuwe prijs van de Subaru Solterra in Nederland

Nu wordt er een flinke korting geboden en kan je de Subaru Solterra rijden vanaf 52.995 euro. De meest complete versie, de Sky Package, kost nu 56.995 euro. Dat is zo’n 5.000 euro minder dan voorheen.

Voor dit geld krijg je een 218 pk vierwielaandrijver met een accupakket van 71,4 kWh. Zoals het een Subaru betaamt is het AWD-systeem ook daadwerkelijk goed bruikbaar in het terrein. Daarbij biedt het merk acht jaar garantie zonder kilometerbeperking.