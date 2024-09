Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is wanneer je de eerste waterstofauto van BMW kunt verwachten

Waar veel automerken steeds meer inzetten op elektriciteit en hybride, voegt BMW in de toekomst een nieuw soort aandrijflijn toe. Met behulp van Toyota gaat het een waterstofauto bouwen.

BMW liet ons eerder al rijden met de iX5 Hydrogen. Deze auto werd gebruikt om de brandstofcellen van Toyota in een BMW te testen. De proef was succesvol, want in 2028 komt er een productieauto waarin waterstof getankt kan worden.

Waterstofauto van BMW

De waterstof-BMW heeft dus een brandstofcel en dat betekent dat hij in principe rijdt als een elektrische auto. De waterstof wordt dus enkel gebruikt als energieopslag. In de Toyota-brandstofcel reageert de waterstof met zuurstof uit de lucht, wat elektriciteit en waterdamp oplevert. Dat laatste verdwijnt via de uitlaatpijp in de atmosfeer.

De elektriciteit wordt gebruikt om een accu op te laden die gekoppeld is aan een elektromotor. Deze techniek is efficiënter dan waterstof gebruiken als brandstof. De nieuwe BMW zal onderhuids verwant zijn aan de Toyota Mirai.

Er zijn niet veel fabrikanten die dergelijke fuel cells al kunnen maken. Vooralsnog is het voor BMW veel goedkoper om de techniek in te kopen bij de concurrent uit Japan.

Hoe wordt waterstof gemaakt? Waterstof wordt gemaakt met (duurzaam opgewekte) elektriciteit en water. Onder invloed van een elektrische stroom worden waterstof en zuurstof van elkaar gescheiden. De zuurstof wordt in de lucht vrijgelaten en de waterstof wordt opgeslagen in tanks.

In welke carrosserie de waterstof-techniek geplaatst gaat worden, is nog onduidelijk. Wel laat het merk weten dat de waterstofauto gebaseerd zal zijn op een bestaand model.