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Eén op de vijf Nederlanders riskeert 470 euro boete door deze actie onderweg

Misschien heb je het weleens ervaren: je blaas zit zo vol dat je paniekerig het stuur strak vasthoudt en hoopt dat er binnen enkele seconden een tankstation langs de weg verschijnt. Maar staat die er niet? Dan lijkt de vluchtstrook ineens een aanlokkelijke optie.

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Uit recent onderzoek van Marktplaats onder duizend Nederlanders blijkt dat de blaas soms flink de baas kan zijn. Maar liefst twintig procent van de bestuurders is weleens op de vluchtstrook gestopt omdat de sanitaire nood simpelweg te hoog werd. Word je hierop betrapt? Dan kan het een duur toiletbezoek zijn geweest.

Voorbereidingen voor de rit

Het onderzoek schetst een interessant beeld van de voorbereidingen die mensen treffen voordat ze in de auto stappen. Ruim vier op de tien bestuurders drinken bewust minder voordat zij vertrekken. Vrouwen (49 procent) doen dit vaker dan mannen (39 procent).

Automobilisten grijpen naar creatieve oplossingen wanneer de hygiëne in toiletten van tankstations te wensen overlaat. Maar liefst 44 procent van de automobilisten rijdt weleens een tankstation voorbij vanwege de hygiëne. Een oplossing is dan de zogenoemde ‘plasfles’: een standaardfles die je in de auto bewaart voor noodgevallen. Bijna één op de zes onderzochte Nederlanders bezit een plasfles, waarbij dit onder mannen zelfs 21 procent is.

Vluchtstrook is geen plasstop

De sanitaire nood kan soms hoog oplopen, maar de wet blijft onverbiddelijk: de vluchtstrook is alleen bedoeld voor echte noodgevallen, zoals pech of een inzittende die onwel wordt. Nodig moeten plassen valt hier in principe niet onder, omdat je kunt doorrijden naar de eerstvolgende veilige plek om te stoppen.

Toch is er sprake van een grijs gebied. In situaties waarin het verkeer urenlang volledig stilstaat en je geen kant op kunt, kan de politie coulant zijn. Dat geldt ook wanneer een kind het echt niet meer kan ophouden.

Het riskeren van een boete

Wanneer de vluchtstrook onnodig wordt gebruikt voor een plasstop, riskeer je een flinke boete. Stilstaan op de vluchtstrook zonder noodzaak kost 320 euro. Mocht je besluiten om over de vluchtstrook te rijden om sneller bij een toilet te komen, dan bedraagt de boete zelfs 470 euro. Tevens is deze reden ook niet geldig om er de vluchtstrook voor te gebruiken.

Stoppen op de vluchtstrook wil je dus liever vermijden. Is het echt nodig, doe het dan veilig: ga zoveel mogelijk naar rechts, zet de alarmlichten aan en neem plaats achter de vangrail.