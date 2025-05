Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je op de vluchtstrook stoppen om te plassen?

Natuurlijk zijn er tankstations met toiletten langs de snelweg, maar af en toe is de nood gewoon hoog. Mag je dan even stoppen op de vluchtstrook om te plassen? Het antwoord is minder eenduidig dan je denkt.

In de wet staat dat je de vluchtstrook alleen mag gebruiken in het geval van nood: als er een aanrijding is geweest, als iemand onwel is geworden of als een auto niet verder kan vanwege een technisch probleem. In alle andere gevallen moet de vluchtstrook vrij blijven voor de hulpdiensten.

Stoppen om even te plassen mag soms wél

Nou kun je denken: hoge nood is ook nood, maar zo zal de politie dat niet altijd zien. Je kunt immers gewoon doorrijden tot het volgende tankstation of de volgende parkeerplaats. Al zijn er natuurlijk gevallen te bedenken waarin dat niet gaat.

Stel dat het verkeer al geruime tijd muurvast staat en je kunt geen kant op, dan word je waarschijnlijk niet beboet als je de vluchtstrook gebruikt voor een korte sanitaire stop. Datzelfde geldt als je stopt, omdat je kind het plotseling niet meer kan ophouden.

Boete voor onnodig gebruik van de vluchtstrook

Mocht je de vluchtstrook wél onnodig gebruiken, bijvoorbeeld om langs de file te rijden en verderop de afslag te pakken, dan kan dat je op een flinke boete komen te staan. Het bedrag is ten opzichte van 2024 echter verlaagd, van 450 euro naar 310 euro.

Zet alarmlichten aan en ga achter de vangrail staan

Moet je toch stoppen op de vluchtstrook, doe dat dan veilig. Zet je auto zo veel mogelijk naar rechts neer, met twee wielen in het gras als het kan, want je wil afstand creëren tot het overige verkeer. Zet ook de alarmlichten aan en blijf niet in de auto zitten, maar ga achter de vangrail staan.