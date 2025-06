Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je bij file vluchtstrook als verlengstuk van uitvoegstrook gebruiken?

Je staat in de file en de afrit die je wil nemen is al in het zicht, maar de uitvoegstrook is nog niet begonnen. Mag je dan een klein stukje over de vluchtstrook rijden?

Er is wat voor te zeggen. Het verkort de file immers en bevordert zodoende de doorstroming.

Over vluchtstrook langs file om naar afrit te komen

Toch is het antwoord nee. De vluchtstrook is hier absoluut niet voor bedoeld. Het stukje asfalt is bedoeld voor hulpdiensten en je mag er zelf enkel in geval van nood over rijden. Dat kan zijn wanneer je auto ermee ophoudt of wanneer het met jezelf niet goed gaat. Een plasstop zal dan ook wel niet mogen, toch? Nou, het antwoord daarop is minder eenduidig dan je denkt.

De vluchtstrook zien als verlengstuk van de uitvoegstrook is in ieder geval niet de bedoeling. Je zult gewoon in de file moeten blijven wachten tot je de afrit bereikt. Voordeel is dat je vanaf dat moment, als de blokmarkering begint, het overige verkeer wel rechts mag inhalen.

Forse boetes

Om onrechtmatig gebruik van de vluchtstrook te ontmoedigen, staan er flinke boetes op. De bekeuring voor het rijden over de vluchtstrook zonder dat het een noodgeval betreft, is maar liefst 460 euro. Oef! Zonder goede reden stilstaan op de vluchtstrook kost je 310 euro.

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.