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Te koop: een auto waarmee je ondersteboven kunt rijden (en hij hangt op Goodwood)

Hoezo ‘eindelijk’? Omdat de McMurtry Spéirling al in 2021 werd gepresenteerd en de afgelopen jaren allerlei tot de verbeelding sprekende records heeft gezet, maar nu pas in productie gaat.

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De McMurtry is een piepklein autootje met plek voor één. Hij is 3,4 meter lang, heeft een wielbasis van 2,0 meter en weegt minder dan 1.000 kilo. Voor de aandrijving zorgen twee elektromotoren, die samen 1.000 pk leveren.

McMurtry Spéirling zuigt zichzelf vast

Nou zijn er wel meer beresterke elektrische supersportwagens, dus dat vermogen is niet zo bijzonder. De voornaamste reden om met verbazing naar de McMurtry te kijken, is de manier waarop hij 2.000 kilo aan downforce genereert.

Normale auto’s gebruiken vleugels, spoilers en diffusers om neerwaartse druk op te bouwen. En omdat ze daarvoor een luchtstroom over de carrosserie nodig hebben, moeten ze rijden. De McMurtry daarentegen gebruikt ventilatoren om de lucht onder de auto weg te halen en zuigt zich daarmee vast aan het asfalt.

Dat betekent dat de Spéirling letterlijk ondersteboven kan hangen. Niet theoretisch, maar in de praktijk. McMurtry heeft dat vorig jaar gedemonstreerd door de auto op een platform te rijden en dat platform vervolgens om te draaien.

Recordtijd op Goodwood Festival of Speed

Wij hebben van dichtbij gezien hoe de Spéirling op het Goodwood Festival of Speed de heuvelklim op gaat en dat is een spektakel. Ten eerste vanwege het overweldigende geluid van de ventilatoren en ten tweede vanwege de onwerkelijke snelheid van de auto.

De McMurtry heeft het record op de Goodwood-heuvelklim in handen. In 2022 had-ie slechts 39,08 seconden nodig voor 1,86 kilometer lange traject. De Spéirling gaat in 1,5 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 306 km/h. In bochten genereert hij dwarskrachten van 3g.

Vanafprijs van 1,1 miljoen euro

Straatlegaal is-ie helaas niet. Kopers mogen er alleen op een afgesloten terrein of een circuit mee spelen. En dat maakt de prijs van het machientje toch wel uitzonderlijk. McMurtry wil minimaal 1,1 miljoen euro voor de Spéirling hebben. Er zouden inmiddels vijfentwintig exemplaren verkocht zijn.

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