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Deze occasion is de reden dat er een nieuwe Opel GT kwam en werd niet verkocht in Europa

Met een Opel GT heb je een opvallende occasion, maar deze auto heeft een veel zeldzamere tweelingbroer: de Pontiac Solstice.

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Waarom is de Pontiac Solstice in Nederland zoveel zeldzamer dan zijn Duitse tegenhanger? Dat komt omdat de occasion nieuw alleen in Noord-Amerika verkocht werd. Opvallend genoeg verscheen de Pontiac zelfs eerder dan de Opel. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in de video hierboven.

De Pontiac Solstice is een bijzondere occasion

Zijn lange motorkap, achterwielaandrijving en lage zitpositie zorgen bij de Pontiac Solstice voor een klassieke roadsterbeleving. Alle drie de exemplaren die nu te koop staan hebben een atmosferische 2,4-liter viercilinder met 177 pk. Ook beschikken deze occasions over een vijftrapsautomaat. Er bestaat ook nog een veel zeldzamere GXP-versie met een 2,0-liter turbomotor van 264 pk. Dit motorblok is wel standaard in de GT, waardoor de instap-Solstice langzamer dan de Opel is. De sprint naar 100 km/h duurt 7,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 198 km/h.

Brede spatborden, een korte achterkant en een lange neus geven de Pontiac Solstice een gespierde uitstraling. Het interieur van de occasion is duidelijk Amerikaans, met eenvoudige materialen en een overzichtelijke indeling. Het onderstel is sportief afgestemd en de gewichtsverdeling zorgt voor een prettig rijgedrag. Verwacht geen luxe, maar juist een eenvoudige sportwagen die ook dienst kan doen als grand tourer. Het handmatig openen van de stoffen kap vraagt wel wat meer tijd dan bij veel modernere cabrio’s.

Aandachtspunten van een Pontiac Solstice

Controleer de stoffen kap van de occasion zorgvuldig op slijtage en lekkages en let op de werking van het openingsmechanisme. Vraag daarnaast naar de onderhoudshistorie en controleer of er geen olielekkages aanwezig zijn. Als de motorkap wordt dichtgeslagen terwijl de autodeuren nog openstaan, kunnen de hoeken van de motorkap de deuren raken. Dit veroorzaakt lelijke deuken of verbogen plaatwerk bij de sponningen. Onderdelen voor de carrosserie zijn in Europa soms lastig te vinden, waardoor schadeherstel duur kan uitvallen. Daarbij helpt het niet dat Pontiac in 2010 werd opgeheven. Wat wel een voordeel is voor eigenaren is dat de Pontiac Solstice zijn onderhuidse basis met de GT deelt en daarom vaak dezelfde onderdelen gebruikt. Meer aandachtspunten van de Opel GT lees je in onze koopwijzer.

Deze occasion vonden we

Wij vonden een zwarte Pontiac Solstice uit 2007 voor 12.500 euro. De occasion heeft 80.000 kilometer op de teller staan en verkeert nog in een opvallend nette staat. Hij wordt aangeboden in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. Scherpe kijkers zal het misschien al zijn opgevallen, maar de wielen zijn niet standaard. Het zijn OPC-wielen van Opel, maar de verkoper geeft aan dat de standaardwielen meegeleverd worden.