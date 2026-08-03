Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op! Zo’n 15.000 agenten zijn er deze week op uit om jou snelheidsboetes te geven

Het is Speedweek deze week. Dat betekent niet dat je lekker kunt gassen, maar juist dat je goed je teller in de gaten moet houden. Want de Europese politiekorpsen doen er de komende dagen alles aan om je snelheidsboetes te geven.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Hoewel, dat hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Als je je maar gewoon aan de snelheid houdt, is er niks aan de hand. Maar heb je de neiging om harder te rijden dan toegestaan, dan moet je deze week oppassen.

Zo’n 150.000 snelheidsboetes in een week

Het Europese politienetwerk Roadpol houdt tot en met 9 augustus zijn Speedweek, waaraan ongeveer 15.000 agenten meedoen. Gemiddeld controleren ze in zo’n week 3 miljoen voertuigen en schrijven ze 150.000 snelheidsboetes uit.

Effect op de verkeersveiligheid is nihil

De politie flitst vooral op trajecten waar veel ongevallen plaatsvinden. Roadpol wil met zijn Speedweek automobilisten bewust maken van de gevaren van te hard rijden. Uit een Duits onderzoek blijkt dat het blijvende effect van de campagne zo goed als nihil is. Zou het dan toch om de snelheidsboetes draaien?

“De effecten verdwijnen op het moment dat de snelheidscamera’s weg zijn”, zei een woordvoerder van de Universiteit van Passau op de Duitse televisie. “De campagnedagen hebben geen impact op de veiligheid in Duitsland.”

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.