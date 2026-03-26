Flitsmarathon volgende maand terug in Nederland: deze 24 uur moet je oppassen

Volgende maand is het weer tijd voor de jaarlijkse flitsmarathon. Op 15 april wordt er 24 uur lang extra gecontroleerd op snelheid. En dat geldt niet alleen voor Nederland.

De flitsmarathon, of Operation Speed, zoals de Europese organisatie Roadpol het noemt, wordt gehouden in 29 landen. Het doel is om de verkeersveiligheid te vergroten en bestuurder bewuster

Flitsmarathon in Nederland

Wie met de huidige benzineprijzen het nog kan betalen om harder dan de maximumsnelheid te rijden, moet op 15 april extra goed opletten of Flitsmeister – of alternatieven – aanstaat. Tijdens de flitsmarathon is de pakkans namelijk een stuk groter.

Niet alleen in Nederland, want er doen meer dan 20 landen mee met de marathon. Later dit jaar, van 3 tot 9 augustus, zal er ook een flitsweek zijn in Nederland.