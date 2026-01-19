Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek toont aan: accu van elektrische auto verliest 2,3 procent per jaar, door snelladen verslechtert hij meer

Accudegradatie is voor veel elektrische rijders een spannend woord. Ieder jaar verliest de accu van jouw elektrische auto capaciteit, maar hoeveel slechter een accu daadwerkelijk presteert naarmate de jaren verstrijken? En is snelladen echt slecht voor een accu?

Geotab deed onderzoek naar deze kwestie en analyseerde gegevens van 22.700 elektrische auto’s verdeeld over 21 modellen en tal van bouwjaren. De uitkomsten zijn minder spannend dan je misschien zou verwachten.

Hoeveel degradeert een accu?

Accu’s van elektrische auto’s hebben niet het eeuwige leven en degraderen. Dit betekent dat de capaciteit van het accupakket afneemt. Kan je dit jaar nog 100 kWh aan elektrische energie in je accupakket kwijt, dan is dit volgend jaar 97,7 kWh. De actieradius is dan met 2,3 procent gedaald.

Volgens Geotab is 2,3 procent ook het percentage waarmee een gemiddelde accu per jaar degradeert. Niet veel, maar na wat jaren begint dit toch op te tellen.

Zo gaat de accu van jouw elektrische auto langer mee

Door goed om te gaan met de accu van jouw elektrische auto kun je de levensduur iets verlengen. Het is raadzaam om de accu altijd op een percentage van 20 tot 80 procent te houden, en het is beter om bij koud weer eerst de auto en accu te verwarmen voordat je gaat rijden. Daarbij kan veelvuldig snelladen een negatieve invloed hebben op de levensduur van de accu.

Het onderzoek van Geotab bevestigt dit. Elektrische auto’s die vaker snelladen, maar meestal onder de 100 kW-laadsnelheid blijven, verliezen 2,2 procent actieradius per jaar. Auto’s die vaak snelladen en regelmatig boven de 100 kW uitkomen, hebben een degradatie tot zo’n 3 procent per jaar. Elektrische auto’s die zelden aan de snellader staan, verliezen volgens het onderzoek gemiddeld 1,5 procent capaciteit per jaar. Traag laden zorgt dus voor een gezondere accu.

Gebruik snelladen Snelladen (>100 kW) Gemiddelde degradatie per jaar Weinig snelladen Minder dan 12% van de laadsessies n.v.t. 1,5% Veel snelladen – laag vermogen Meer dan 12% van de laadsessies Minder dan 40% 2,2% Veel snelladen – hoog vermogen Meer dan 12% van de laadsessies Meer dan 40% 3,0%

Let wel, in het onderzoek is geen onderscheid gemaakt in het soorten accu’s. Tussen een LFP, NMC en solid state kan een behoorlijk verschil zitten.