Test op de rollenbank gaat helemaal fout: “Ik zou niet voor de schade betalen”

De rollenbanktest van een heftig getunede Lexus IS 300 is faliekant misgegaan. Velen wijzen met een beschuldigende vinger naar de tuner, die de zogeheten hub-dyno verkeerd zou hebben gebruikt.

Op zo’n zelfde dyno ging het eerder ook mis in Nederland, toen het testen van een 750 pk sterke Nissan Skyline anders verliep dan gepland.

Beresterke Lexus IS 300 op de rollenbank

Hoewel niet veel details van het voorval bekend zijn, houden beelden die op sociale media rondgaan de gemoederen flink bezig. Daarop is een Lexus IS 300 te zien die een pull doet op zo’n hub-dyno. Anders dan een traditionele rollenbank, wordt een hub-dyno direct aan de wielnaven gemonteerd.

De Lexus is dus het lijdend voorwerp van deze test… Letterlijk een líj́dend voorwerp, want hij komt er niet ongeschonden vanaf. Het betreft een IS 300 met de befaamde 2JZ-motor. Anders dan bijvoorbeeld de Toyota Supra, was de zescilinder voorin de IS 300 altijd atmosferisch. Deze eigenaar heeft er dus zelf een (niet al te bescheiden) turbo opgeschroefd.

Test op hub-dyno gaat faliekant mis

Op zich is zo’n hub-dyno een prima systeem, als je het op de juiste manier gebruikt. Dat lijkt hier niet te zijn gebeurd. Op het moment dat de enorme turbo op stoom komt en de aandrijflijn al zijn kracht uitoefent op de rollenbank, gaat het mis. De complete hub-dyno wordt op destructieve wijze rondgeslingerd.

Dit hoort niet te kunnen gebeuren, zeggen velen online. Zij wijzen op het ontbreken van de stabilisatie-armen die aan het apparaat horen te worden bevestigd. Die armen voorkomen dat het hele gevaarte op deze manier in de rondte kan gaan.

Al met al een duur geintje waar het tuningbedrijf vermoedelijk voor op zal moeten draaien. “Ik zou geen cent betalen voor de schade. Zij horen te weten waar ze mee bezig zijn”, luidt een reactie met bijna 10.000 likes.

Jammer genoeg weten we door dit rollenbankdebacle helaas nog steeds niet hoe sterk deze Lexus precies is, maar op basis van deze video lijkt zelfs een schatting van 1.000 pk nog wat conservatief. Hij is in ieder geval een stuk krachtiger dan deze Ford Model T die op de rollenbank wordt gezet om erachter te komen hoeveel paardjes na een eeuw nog in leven zijn.