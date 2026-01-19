Stijn Kuster
Stijn Kuster Nieuws Gisteren
Leestijd: 2 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Waarom de DS N°4 Plug-in Hybrid een zwakke schakel is en heeft

Waarom de DS N°4 Plug-in Hybrid een zwakke schakel is en heeft
(Afbeelding: DS)

Met de komst van de volledig elektrische DS N°4 E-Tense krijgt ook de plug-in hybride een update. Maar is die aandrijflijn nog wel de juiste keuze voor de Fransman?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.