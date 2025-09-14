Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps! Deze Renault-reclame is een keiharde blunder

Een opmerkelijke vergissing tijdens een honkbalwedstrijd van de Texas Rangers afgelopen dinsdag in de Verenigde Staten. Er verscheen een advertentie van het automerk Renault groots op een scherm, die zorgde voor een Frans tintje tijdens het o-zo Amerikaanse honkbalevenement.

Het klinkt niet zo gek, een Engelse advertentie van een crossover met een prijs van 36.990 dollar. Deze werd afgespeeld op de livestream van het Rangers Sports Network. Waarschijnlijk keken sportliefhebbers die niets met auto’s hebben er niet eens gek van op. Toch was de advertentie totaal misplaatst.

Renault in Amerika?

De geadverteerde crossover betreft de Renault Koleos uit 2025. Renault in Amerika, begint er al een belletje te rinkelen? Precies, het Franse merk is al sinds 1987 niet meer actief op de Amerikaanse markt. Bovendien was het Australische commercial die de kijkers een aanbieding deed.

Het was dan ook geen Amerikaanse, maar een Australische reclame. De voice-over doet de kijker een leuk aanbod, maar die geldt uiteraard niet voor de Amerikaanse kijkers die per abuis een Renault Koleos voorgeschoteld krijgen.

Opnieuw een blunder

Hoe deze blunder precies tot stand is gekomen, is niet duidelijk. Omdat de advertentie in het Engels is gepresenteerd en gesproken werd over dollars, merkte niemand tijdig op dat deze advertentie niet thuishoort op de Amerikaanse televisie. De fout werd bovendien niet direct verholpen, want een dag later konden Amerikanen wéér genieten van dezelfde Renault-flater. Maar is de fout zo gênant als deze blunder van Mercedes-topman Ola Källenius voor de ogen van de bondskanselier?

De Renault-werknemer die deze commercial heeft aangeleverd, kan zichzelf nog redden door te zeggen dat hij het bewust deed. “Kijk toch eens hoeveel aandacht ik heb gegenereerd voor de Renault Koleos met een simpele advertentie in Amerika, zelfs het Nederlandse Autovisie heeft het erover.” Heel slim.