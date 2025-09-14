Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle Aston Martin-occasion is nu nog kwart van nieuwprijs

De Aston Martin DB7 Vantage is niet de snelste sportauto, maar wél een volwaardige GT. Als occasion biedt hij ruim voldoende vermogen, maar blinkt hij vooral uit in luxe. Nu kost-ie nog een kwart van de nieuwprijs.

De redder van zijn merk, zo kun je de Aston Martin DB7 Vantage omschrijven. De autofabrikant was op dat moment eigendom van Ford en kampte met teleurstellende verkoopcijfers. Dit model verscheen op het juiste moment en bracht twee Mondeo-V6’en samen tot een indrukwekkende V12. Uiteindelijk zijn er duizenden Vantage-versies verkocht en kreeg het merk weer financiële ademruimte. Inmiddels lijkt het goed te gaan met het merk, want het maakt nu zelfs dit soort vreemde creaties.

Techniek van de Aston Martin DB7 Vantage

De Vantage heeft altijd een 5,9-liter V12, met 420 pk. Maar andere versies van de DB7 hadden andere motoropties. Zo hadden de GT en GTA hetzelfde motorblok, maar dan met 435 pk. De instapmodellen waren uitgerust met een 3,2-liter V8 of een 3,2-liter zescilinder, beide goed voor 340 pk.

Deze occasions hebben altijd achterwielaandrijving. Het schakelen gebeurt bij de Aston Martin DB7 Vantage met een handgeschakelde zesbak of een automatische vijftraps transmissie. Andere DB7-modellen kwamen ook met een handgeschakelde vijfbak.

Aandachtspunten van een Aston Martin DB7 Vantage-occasion

De onderste delen van de carrosserie zijn bij de Aston Martin DB7 Vantage gevoelig voor roest: dorpels, wielkasten en opkrikpunten raken vaak aangetast. Check dus van tevoren uitvoerig de occasion hierop. Maar als je een goed model hebt, heb je ook wel een pracht-bolide. Wij waren bij zijn introductie zeer onder de indruk.

Tijdens een testrit van deze occasion valt het niet altijd direct op, maar de V12-motoren hebben soms te maken met vastzittende thermostaten en lekkende koelwaterleidingen, wat tot oververhitting leidt. Een defecte airconditioning is eveneens een veelvoorkomende kwaal, al merk je dit doorgaans sneller bij je Vantage. Het is alleen wel duur om te repareren.

Deze occasion

In Leeuwarden vonden we deze donkerblauwe Aston Martin DB7 Vantage Volante (lees: cabrio) uit 2003. De occasion wordt geleverd met een volledige onderhoudshistorie, wat absoluut een pluspunt vormt. Er staan op dit moment maar vier te koop en de vraagprijs van 44.950 euro is redelijk te noemen. De auto heeft 51.188 kilometer op de klok staan en de catalogusprijs bedroeg 184.070 euro. Dat betekent een afschrijving van 75 procent.

