Na flinke afschrijving is deze gezins-Porsche vrij betaalbare occasion

De Porsche Panamera is een luxe GT waar weinig auto’s in dit segment tegenop durven. Als occasion combineert hij goede prestaties met een ruim en comfortabel interieur.

Het Duitse merk werkte al sinds de jaren zestig aan een vierdeurs sportauto, maar pas toen de eerste generatie Porsche Panamera verscheen, werd dit een realiteit. De occasion had een omstreden design, maar overtuigde dankzij zijn luxe en uitstekende rijeigenschappen alsnog een breed publiek. Eerder vergeleken we al de nieuwste Panamera met de nieuwe (en loodzware) BMW M5.

Techniek van de Porsche Panamera

De Porsche Panamera beschikt over verschillende zes- en achtcilinders. Het motorenaanbod begint met een atmosferische 3,6-liter V6, goed voor 299 tot 310 pk. Daarna komt een 4,8-liter V8, die atmosferisch 400 tot 440 pk levert. Met turbolader produceert dit motorblok 500 tot 570 pk. Vanaf de facelift heeft de S een biturbo V6 met 420 pk. Er zijn ook twee hybrides, die 3,0-liter V6 (van Audi) aan een elektromotor koppelen. De S Hybrid heeft 380 pk en de PHEV S E-Hybrid heeft 416 pk. De diesel-occasions hebben ook een Audi-krachtbron: een 3,0-liter V6 met 250 tot 300 pk.

Afhankelijk van de motorisering heeft de Porsche Panamera achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Een handgeschakelde zesbak is bij occasions een zeldzaamheid, omdat de meeste kopers kozen voor de zeventraps automaat. De Hybrid en Diesel hebben een achttraps automaat. Vanaf de facelift is een automaat op alle uitvoeringen standaard.

Aandachtspunten van een Porsche Panamera-occasion

Een sluitende onderhoudshistorie is bij deze occasion essentieel, want achterstallig onderhoud resulteert steevast in hoge rekeningen. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Porsche Panamera.

Voor Porsche Panamera-occasions loopt bovendien een terugroepactie. Controleer dus of jouw exemplaar erbij hoort: “Vocht kan in het regelapparaat van de aircoventilator binnendringen. Er kunnen storingen en kortsluitingen in het regelapparaat ontstaan. Mogelijk gevaar: Brand met letselschade, een (verkeers)ongeval met letselschade.”

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een grijze Porsche Panamera uit 2011. De occasion betreft een 4S-model met de 4,8-liter V8 en vierwielaandrijving. De teller leest 145.817 kilometers af en de vraagprijs is 24.995 euro. De catalogusprijs bedroeg 161.494 euro.

