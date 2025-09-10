Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes-topman krijgt bij IAA zijn kofferbak niet open

Het zal je maar gebeuren: je moet een belangrijke presentatie geven en de spullen die je hebt voorbereid werken niet mee. Het overkwam Mercedes-topman Ola Källenius bij de IAA Mobility-autoshow.

De Duitse media schrijven dat de Mercedes-topman net een nieuw model aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz wilde laten zien, toen bleek dat de auto andere plannen had. Källenius probeerde namelijk de klep van de kofferbak open te maken, maar deze gaf geen krimp. Eerder gaf de topman al aan dat zijn merk toch niet volledig elektrisch zal worden.

Mercedes op IAA

Källenius wilde Merz de kofferbak van de elektrische Mercedes-Benz GLC laten zien. Die werkte echter niet meer, omdat het standpersoneel kort daarvoor zaken aan de auto hadden verricht. Deze was kapot, omdat het standpersoneel bij de IAA kort voor het bezoek aan de auto heeft lopen rommelen. Källenius zei tijdens het incident tegen de bondskanselier: “Je moet me geloven”, als geruststelling. Ook Opel- topman Florian Huettl had vergelijkbare problemen met zijn nieuwe Opel Grandland, maar dan met de motorkap. Deze ging uiteindelijk weer open.

Bij de IAA Mobility-autoshow 2025, in München, worden zo’n 750 exposanten uit 38 landen verwacht. Samen zijn deze bedrijven, zoals Mercedes, goed voor ongeveer 300 nieuwe modellen en innovaties. De beurs opende op 9 september en loopt tot 14 september. Daarbij mikt het evenement op een bezoekersaantal van meer dan een half miljoen. Ook wij waren aanwezig op de eerste dag van de beurs, wat je in de video hieronder kunt zien.