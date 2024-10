Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe versie bevestigt: Tesla Model 3 blijft een topaanbieding

Door alle rare fratsen van Elon Musk vergeten we het weleens, maar Tesla maakt uitstekende elektrische auto’s. Neem de nieuwe Long Range-versie van de Tesla Model 3, die een bereik van ruim 700 kilometer combineert met een uitstekende prijs.

Bij Tesla weet je eigenlijk nooit precies welke prijs je betaalt, want er lijkt geen week voorbij te gaan dat die niet gewijzigd wordt. Nu wordt de Model 3 bijvoorbeeld weer wat goedkoper. De Standard Range is er voortaan vanaf 40.990 euro, wat bijna 2.500 euro minder is dan voorheen.

SEPP-subsidie voor Tesla Model 3

Omdat daar dit jaar ook nog 2.950 euro SEPP-subsidie vanaf gaat, zou je dus voor 38.040 euro een ruime, praktische EV kunnen rijden met 513 kilometer range. Daar kunnen de meeste concurrenten van Tesla niet aan tippen.

Nieuwe Long Range-uitvoering

Heel interessant is de nieuwe versie van de Tesla Model 3, die in de configurator heel gek Long Range Achterwielaandrijving wordt genoemd. Waarom dan niet Long Range Rear-Wheel Drive? De variant met 4WD heet immers Long Range All-Wheel Drive.

Hoe dan ook, zijn actieradius is indrukwekkend. Volgens de WLTP-meetmethode zou de Long Range Achterwielaandrijving een bereik van 702 kilometer moeten kunnen halen. Pk’s geeft Tesla nooit op, maar dat het model sterk is, blijkt wel uit de 0-100 km/h-tijd van 5,2 seconden.

De vanafprijs van de nieuwe variant ligt op 45.990 euro. Relevanter is de fiscale waarde, die onder de 45 mille blijft en dus komt ook de Long Range Achterwielaandrijving in aanmerking voor 2.950 euro SEPP-subsidie.

Long Range AWD iets goedkoper

In het leveringsprogramma van de Tesla Model 3 staan verder nog de Long Range All-Wheel Drive (629 kilometer, 50.990 euro) en de Performance (528 kilometer, 58.490 euro). Die laatste sprint in 3,1 tellen naar 100 km/h. De Long Range All-Wheel Drive is 500 euro minder duur geworden.