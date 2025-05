Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe budgetauto uit Europa komt met benzinemotor en handbak

Europese regelgeving heeft autoland in een transitie naar elektrisch rijden geduwd. Het gros van de nieuwkomers kent een geëlektrificeerde aandrijflijn. Maar dat geldt niet voor de ‘New Yugo’. Deze budgetauto komt gewoon met benzinemotor en handbak.

Met name dat laatste is opmerkelijk, want de handgeschakelde versnellingsbak is een uitstervend ras. In verband met almaar strenger wordende emissienormen bieden steeds minder fabrikanten een handbak aan.

Nieuw automerk, maar toch een rijke historie

Yugo, is dat het zoveelste Chinese nieuwkomer? Nee, zeker niet. In de naam zit al een hint naar zijn geboortegrond: het voormalige Joegoslavië. En hoewel de bedrijfsnaam Yugo Automobile nieuw is, kent het merk eigenlijk een veel langere historie als Zastava Automobiles, dat uit de jaren vijftig stamt.

In 1980 werd een compacte hatchback genaamd Yugo in productie genomen. Later werd Yugo zelfs een eigen merk, maar in 2008 werd de stekker eruit getrokken. Ondernemer Aleksandar Bjelić wil nu nieuw blazen in de hatchback.

Yugo is nieuwe budgetauto met retro styling

‘New Yugo’, lezen op het kenteken van de auto. Het is nog verre van een productiemodel. Sterker nog, de afgebeelde auto is een 1:5-schaalmodel. Maar goed, het laat al wel de designrichting zien en die bevalt ons wel. Een retro styling die doet denken aan de originele Yugo. Die auto was qua vormgeving overigens weer gebaseerd op de Fiat 127.

Benzinemotor en handbak, later mogelijk als EV

Volgens Yugo Automobile zal de hatchback er overigens niet alleen leuk uitzien, maar ook leuk sturen. Qua aandrijflijn zal er keuze zijn uit een benzinemotor met of zonder turbo. Naast de beschikbare automaat, behoort ook een handbak tot de opties. Hoera! In de toekomst wordt mogelijk ook een elektrische variant gemaakt. Wellicht is dat een goede kandidaat voor de nieuwe Autovisie EV Supertest.

De nieuwe Yugo komt naar verwachting in 2027 op de markt. Het is niet bekend of-ie ook in Nederland zal worden geleverd, maar we hopen stiekem van wel. Het moet echter een budgetauto worden (en blijven), dus hopelijk is het bpm-monster een beetje lief voor deze hatchback.