Deze 5 sportieve droomauto’s zijn inmiddels bereikbare occasions

Veel supercars en sportwagens zijn onbetaalbaar voor de gewone man. Misschien maakt dat ze juist zo begeerlijk. Toch zijn sommige droomauto’s van vroeger inmiddels bereikbare occasions.

Bereikbaar is uiteraard relatief. Maar voor een budget van ongeveer veertig mille, is tegenwoordig heel wat leuks te vinden.

Sportieve occasions die nu enigszins bereikbaar zijn

In de meest recente Occasion Battle ging Autovisie voor dit bedrag shoppen. We kwamen terug met een Chevrolet Corvette C6 en een Porsche 911 van de 997-generatie. De video zie je hieronder.

Voor dit budget is er echter meer leuks om uit te kiezen. Van vierzits coupés als de E92 M3 tot heuse supercars als de Audi R8.

1. Nissan 370Z

Geen Amerikaans V8-geweld en ook geen Duitse finesse, maar met de 370Z (opvolger van de 350Z die eerder in de Occasion Battle schitterde) koop je wel Japanse degelijkheid. Onder de kap tref je een atmosferische 3,7-liter V6 aan, die maximaal 328 pk en 363 Nm koppel naar de achterwielen stuurt.

Coupés tik je vanaf een kleine dertig mille op de kop. Cabrio’s lijken minder populair en vind je al vanaf zo’n 22.000 euro. Hoewel een handbak tot de keuzemogelijkheden behoort, zijn de meeste occasions uitgerust met een automaat.

2. Audi R8

De R8 doorkruist de dunne scheidslijn tussen sportwagens en supercars. Verbazingwekkend genoeg vind je dit model tegenwoordig vanaf zo’n 40.000 euro. Let wel, dan beginnen de kosten pas. Het onderhoud zal er immers niet minder op zijn geworden. Integendeel!

In deze prijsklasse hoef je niet de befaamde V10 te verwachten. Daarvoor zul je het dubbele bedrag moeten neertellen. Wie genoegen neemt met de 4,2-liter V8 kan nog altijd rekenen op maar liefst 420 pk.

3. BMW M3 E92

Ook kopers van een BMW M3 van de E92-generatie kunnen op 420 pk rekenen. Deze coupé is echter wat minder goed te vergelijken met de 997 en C6, simpelweg omdat het geen tweezitter is.

Zijn magistrale 4,0-liter V8 maakt hem toch het overwegen waard. Het maximale vermogen komt pas vrij bij 8.300 toeren. Dat is pas genieten! Je moet je budget wel een beetje oprekken. Prijzen van de coupés variëren namelijk van circa 45.000 tot zo’n 75.000 euro op verkoopsite Gaspedaal.nl.

4. Dodge Viper

Als wildcard op dit lijstje met occasions noemen we de Dodge Viper, mocht de Corvette C6 je nog niet extreem genoeg zijn. In de lange neus ligt een 8,3-liter V10. Waanzin! Dat is één van de grootste motoren die ooit in een productieauto is geleverd. Meer dan 500 pk en een karrevracht aan koppel wordt via een handbak(!) naar achteren gestuurd. Traction control? Wat is dat?

Ook voor deze kandidaat geldt dat iets dieper in de buidel getast moet worden. Wie de Dodge Viper aandurft, zal minstens 65 mille uit de hoge hoed moeten toveren. Tja, daarmee blijft het misschien toch bij dromen.

5. Porsche Cayman

Is een 997 te duur? Dan kun je je ook neerleggen bij een 996. Maar wie niet zo ver terug wil bladeren in de geschiedenisboeken, kan ook het kleinere broertje van de 911 overwegen.

De Cayman verscheen in 2005 en is daarmee net zo oud (of jong) als de 997 en C6-occasions in deze reportage. Eveneens met dikke boxer-zescilinders, maar dan in het midden en niet achterin. Voor zo’n 25 mille is er al aardig wat keuze.

