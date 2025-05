Deel dit: Share App Mail Tweet

VinFast sluit Nederlandse verkooppunten! Wat is er aan de hand?

Het Vietnamese VinFast stond bol van de ambitie. Het zou Noord-Amerika én Europa veroveren, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. De Europese organisatie voert daarom een ingrijpende reorganisatie door.

VinFast heeft twee brandstores in Nederland: in Den Haag en Rotterdam. Die worden gesloten. Maar dat betekent niet dat de Vietnamese merk uit ons land verdwijnt. Het gaat op zoek naar een franchisepartner en stapt over op een dealermodel.

VinFast ontslaat groot deel personeel

De Duitse website Elektroauto-news kreeg een interne presentatie in handen, waaruit blijkt dat VinFast vandaag in heel Europa zijn showrooms en servicecentra sluit. Op 22 mei zou het grootste deel van het personeel worden ontslagen.

Van directe verkoop naar dealermodel

De officiële lezing is dat VinFast afstapt van directe verkoop en overstapt op een dealermodel. Dat is misschien maar goed ook, want vooralsnog wil het niet vlotten in Europa. In Nederland zijn tot nu toe bijvoorbeeld slechts vijfendertig VinFasts geregistreerd. Daarvan kan de schoorsteen niet roken.

In de eerder genoemde presentatie staat: “Het directe verkoopmodel werkt niet meer.” VinFast zegt erg veel last te hebben van “macro-economische omstandigheden, tarieven, handelsconflicten en algemene onzekerheid.”

Recordverlies voor VinFast in 2024

VinFast heeft moeite om door te breken in Noord-Amerika (waar de VF8 vernietigende reviews kreeg) en Europa. Het bedrijf verlegt daarom de focus naar Azië, zo zei de financieel directeur bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

VinFast wist zijn omzet in 2024 met 58 procent te verhogen naar omgerekend 1,6 miljard euro, maar daar tegenover stond een nog groter verlies dan in 2023: 2,8 miljard euro. De fabrikant leverde vorig jaar wereldwijd net geen 100.000 auto’s af.