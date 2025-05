Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini ligt in de weg, dus beukt de politie hem wel even opzij

De bullbar die de Amerikaanse politie voorop zijn dienstvoertuigen heeft, komt niet alleen van pas bij het uitvoeren van PIT-manoeuvres op Toyota Supra’s, maar ook bij het wegduwen van puin. Zelfs als dat puin een Lamborghini Huracán STO is.

Het voorval vond afgelopen weekend plaats in de Amerikaanse staat Californië, nadat de lokale Highway Patrol een belletje ontving over een gecrashte Lamborghini Huracán STO.

Lamborghini Huracán STO crasht

Eenmaal ter plaatse troffen de agenten inderdaad een zwaar gehavende Lamborghini aan. De Huracán STO lag zelfs op zijn dak. Het is niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren, maar met de combinatie van een schitterende kronkelweg en een hardcore supercar met 640 pk sterke V10 achterin laat het zich raden.

Politie beukt wrak opzij

De inzittenden konden gelukkig met enkel kleine verwondingen uit het wrak klimmen. De politie stond echter nog voor een probleem. De Lamborghini Huracán STO lag ondersteboven midden op de weg. Om de voorkomen dat een andere stuurman er tegenaan zou knallen, moest de gecrashte supercar zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Tja, en dan is zo’n bullbar ontzettend handig.

De beelden daarvan doen wel een beetje zeer in ons autohart. Als een stuk grof vuil wordt de Lamborghini Huracán STO opzij geduwd. Ach ja, hij was toch al kapot. Zonde, want gebruikte STO’s kosten (in Nederland) al gauw zo’n vier ton. Misschien kan Mat Armstrong hem nog oplappen.