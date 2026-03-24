Nederlander vindt schuur vol verlaten en vergeten JDM-auto’s

Verlaten gebouwen hebben altijd iets mysterieus. Helemaal interessant wordt het als er ook vergeten auto’s staan. De Nederlander Bob Thissen vindt een schuur vol JDM-auto’s in Portugal.

Thissen is bekend van het YouTube-kanaal Exploring the Unbeaten Path. Hij plaatst veel video’s over verlaten locaties. Zo was hij eerder bij een mijn vol met Kevers en bezocht hij een verlaten Fiat-fabriek.

Verlaten schuur vol JDM-auto’s

Nu is de Nederlander in Portugal en vindt hij een schuur vol vergeten en verlaten JDM-auto’s. Zo zien we de legendarische Toyota Corolla AE86, verschillende oude Datsuns, een Mazda 1800 en een RX-7. Overigens is niet iedere auto in de schuur een Japanner. Zo staan er ook Fiats, Simca’s en modellen van Renault en Porsche.

De verlaten schuur staat vol met vergeten auto’s die over het algemeen in nog best redelijke staat lijken te zijn. Waarom al deze auto’s hier staan, is onduidelijk.