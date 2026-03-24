Klaar voor de zonneschijn: deze degelijke occasion biedt een mooie balans tussen kracht en comfort

De Saab 900 Turbo 16 is een Zweedse klassieker die een eigenzinnig design met turbotechniek combineert. Rij jij deze lente nog met deze tijdloze cabrio?

Het 900-model verscheen al eind jaren zeventig, maar vooral de latere Saab 900 Turbo 16 trok de aandacht van liefhebbers. Dankzij een krachtige turbomotor en een karakteristieke vorm groeide deze Zweed uit tot een icoon. In de video hierboven rijdt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met de nog iets krachtigere S-variant. Van deze versie staan er helaas geen occasions te koop, maar die extra letter heb je niet nodig om rijplezier te beleven.

Turbokracht uit Zweden

De Turbo 16 kwam in de tweede helft van de jaren tachtig op de markt als krachtigere variant van de bestaande 900 Turbo. Het getal in de naam verwijst naar de zestien kleppen van het motorblok. Daardoor ademt de motor beter en levert hij meer vermogen dan de eerdere achtkleps-occasions.

Onder de motorkap van de Saab 900 Turbo 16 ligt een 2,0-liter viercilinder met 175 pk. Dat lijkt tegenwoordig misschien bescheiden, maar voor zijn tijd was hij behoorlijk krachtig.

De Saab 900 Turbo 16 is ook een comfortabele reisauto

Hoewel de Saab 900 Turbo 16 snel genoeg is, draait de occasion niet alleen om prestaties. Saab ontwikkelde het model ook als comfortabele reisauto. Lange ritten verlopen ontspannen dankzij zachte stoelen en een stabiel onderstel. Het interieur voelt typisch Zweeds aan. Opvallend detail: het contactslot zit tussen de voorstoelen.

De vorm van de Saab 900 Turbo 16 wijkt duidelijk af van veel andere auto’s uit die tijd. De lange motorkap, korte achterkant en de sterk gebogen voorruit geven de auto een uniek silhouet. Daarnaast staat de 900 bekend om zijn stevige carrosserie. Saab besteedde veel aandacht aan veiligheid.

Betaalbare klassieke occasion

In vergelijking met sommige andere klassieke Turbo-modellen blijft de Saab 900 Turbo 16 betaalbaar. Online kun je zeven occasions vinden, waarbij de vraagprijs varieert tussen 5.250 en 14.900 euro. Van de zeven exemplaren zijn er maar twee stuks met minder dan twee ton op de klok, dus kozen wij hiervan één uit. De zwarte cabriolet die wij hebben geselecteerd komt uit 1991 en heeft 176.680 kilometer op de teller. Hij staat in het Noord-Brabantse Dongen te koop voor 12.950 euro en heeft maar één eerdere eigenaar gehad.

Aandachtspunten van een Saab 900 Turbo 16-occasion

Bij een klassieker als deze verdient roest extra aandacht, vooral rond wielkasten en dorpels. Ook de turbotechniek vraagt goed onderhoud. Controleer daarom of de motor goed loopt en of de turbo geen vreemde geluiden maakt. Verder hebben occasions gebouwd voor 1989 vaker problemen met hun versnellingsbak, omdat de lagers hierin weleens kapotgaan. Vanaf 1991 kreeg de Saab 900 Turbo 16 een sterkere transmissie en deze is daardoor betrouwbaarder.