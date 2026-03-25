Duik in de prijslijst: dit kost de Kia PV5 in Nederland

Met de Kia PV5 Passenger biedt het merk een – elektrisch – alternatief voor de traditionele MPV. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat hij te bieden heeft.

Het MPV-segment is in Nederland zo’n beetje uitgestorven, maar personenbusjes lijken juist in opkomst te zijn. In ieder geval zijn er langzaamaan meer modellen die zich (ook) op de particuliere markt richten. Onder meer de Ford Tourneo Custom, of de Volkswagens ID. Buzz of Multivan zijn bekend. Een nieuwe speler is de Kia PV5 Passenger. Zoals de naam al aangeeft is dat de personenuitvoering van de PV5 bestelbus. Met een duik in de prijslijst zoeken we uit wat hij te bieden heeft.

Motoren Kia PV5 Passenger

De Kia PV5 Passenger is leverbaar met twee volledig elektrische aandrijflijnen. Dat zijn de 51.5kWh en 71.2kWh. Daarmee weten we ook meteen de twee beschikbare batterijpakketten. De kleinere batterij wordt gecombineerd met een 121 pk sterke elektromotor, de krachtigere batterij met een van 163 pk. In beide gevallen bedraagt het maximale koppel 250 Nm en worden de voorwielen aangedreven. De standaardsprint van 0 naar 100 km/u duurt respectievelijk 12,8 en 10,6 seconden. Uiteraard zorgt de grotere batterij ook voor meer actieradius: 295 om 412 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Een ander interessant aspect van beide aandrijflijnen zijn de gewichten. De kleinere batterij zorgt voor een leeggewicht (kentekengewicht) van 1.990 kg, terwijl de grotere batterij op 2.070 kg zit. Geen al te groot verschil, maar wel een verschil. De grotere batterij maakt vooral wat uit voor het trekgewicht, want dat neemt toe van 750 naar 1.500 kg (geremd).

Uitrustingen Kia PV5 Passenger

Verder is er keuze uit vier uitrustingsniveaus: Essential, Plus, Elite en Elite Executive. De Essential biedt onder meer 16-inch stalen wielen, getint glas achter, smart key, bekleding van stof en kunstleer, 7,5-inch digitaal instrumentarium, 12,9-inch centraal display en adaptieve cruise control. Kortom niet super luxe, maar gewoon prima voor wie in comfort veel personen wil vervoeren.

De extra’s van de Plus zijn onder meer een schuifraam achter, stoelverwarming voorin en op de achterbank, stuur- en ruitensproeierverwarming, een draadloze smartphone-lader en een V2L-aansluiting in de cabine. De Elite voegt daar onder andere full-led-verlichting, elektrisch verstelbare voorstoelen, 360-gradencamera, dodehoekassistentie en ‘slimme parkeerhulp’ aan toe.

Tot slot maakt de Elite Executive het compleet met standaard lichtmetalen 16-inch wielen, elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep, smartphone als autosleutel, geventileerde voorstoelen en vegan leren bekleding. Ook wordt het interieur dan uitgevoerd in wat aansprekender kleuren dan zwart en andere donkere tinten.

Prijzen Kia PV5 Passenger

De Elite-modellen hebben sowieso de grotere batterij, bij de Essential en Plus kan je vrij combineren. Het ‘standaardmodel’ heeft een vanafprijs van 38.895 euro. De grotere batterij brengt dat bedrag op 42.895 euro. De Plus met standaardbatterij zit op 39.895 euro, de Plus met grotere batterij op 43.895 euro. De Elite klimt verder door naar 46.645 en topmodel Elite Executive zit op 49.145 euro.

Welke uitvoering je ook kiest, de configurator toont de Elite Executive. Voor de volledigheid vinken we die dan maar aan.

Exterieuraankleding

Luxe uitvoering of niet, de standaardkleur is wit. Voor 657 euro heb je keuze uit een wat sprankelender wit, zwart, grijs, maar liefst drie groenachtige tinten, rood en een grijzig blauw. Zie hieronder.

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn geen aankledingsmogelijkheden en de configurator toont het interieur ook niet eens.

Pakketten en losse opties

Een optielijst ontbreekt ook, dus je uitvoeringskeuze is vrijwel allesbepalen voor wat je wel of niet aan boord hebt. Wel is er nog een accessoirelijst, maar dat zijn vooral dingen zoals beschermmatten, extra sierlijstjes, een fietsendrager of extra laadstekkers. Wellicht nog wel specifiek noemenswaardig is dat een afneembare af fabriek trekhaak 1.009 euro kost, plus 445 euro voor bijbehorende 13-polige kabelset.

‘Onze’ Kia PV5 Passenger

Met het topmodel en een optionele carrosseriekleur komt de totale prijs van de Kia PV5 Passenger uit op 42.301 euro. Dat is best een scherpe prijs, als je bedenkt dat je daarmee vijf personen in een zee van ruimte kunt vervoeren. Bij gebrek aan configurator-beeld laten we hieronder nog enkele persfoto’s zien.

