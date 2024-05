Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini verkoopt nu platenspelers en lp’s met V12-geluiden

Hoewel er nog steeds auto’s met twaalfcilinder wordt geproduceerd, is het einde nabij. Lamborghini vereeuwigd de klanken van de best klinkende V12-motoren op vinyl. De lp’s krijg je bij een plantenspeler.

Lamborghini is met opvallend veel zaken bezig buiten auto’s om. Zo heeft het samenwerkingen voor speaker, oordopjes en zelfs een padelracket. Nu komt daar dus nog wat bij.

Lamborghini-platenspeler

Lamborghini gaat voor de platenspelers de samenwerking aan met Technics. De Japanse producent is met name bij audioliefhebbers en DJ’s bekend om hun platenspelers. De wheels of steel van Lamborghini behoren tot een bekende reeks van het audiomerk genaamd SL-1200 en heet SL-1200M7B.

Lp’s met V12-geluiden

De draaitafel die geschikt is voor DJ’s wordt met opvallende lp’s geleverd. Kopers van de SL-1200M7B krijgen vinyl met daarop geluiden van de best klinkende motoren van Lamborghini.

De geluiden van de 400GT 2+2, Miura SV, 25-jarig jubileum Countach, Diablo 6.0 SE, Murciélago LP 640 en Revuelto zijn allemaal opgenomen voor de platen. Overigens hoef je voor deze geluiden niet de platenspeler of lp’s te kopen. In onderstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de Diablo tijdens Lamborghini’s afscheid van de V12.

De platenspelers met lp’s zijn nu te bestellen en worden vanaf eind juni uitgeleverd. Als extraatje krijgen klanten ook nog twee stickers van Lamborghini en Technics en een slipmat bij. De bundel wordt bij een Nederlands verkooppunt aangeboden voor 1.099 euro.