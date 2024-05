Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Toyota Land Cruiser prijzen, problemen en uitvoeringen

De Toyota Land Cruiser 150 is een volwaardige 4×4 met SUV-trekjes. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

De Toyota Land Cruiser van 2009 bouwt voort op het succes van zijn voorgangers. Met zijn ladderchassis, permanente 4WD, slimme rijhulpsystemen en moderne luxe slaat het model een brug tussen een terrein- en werkauto en een SUV.

Carrosserie Toyota Land Cruiser

De nieuwe Toyota Land Cruiser, modelcode J15/J150, staat anno 2009 opnieuw op een ladderchassis. Van buiten oogt hij als een facelift van de uitgaande J12/ J120-reeks. Toch is alles nieuw, van de koplampen en de verchroomde spijlgrille tot de uitgeklopte wielkasten en de hooggeplaatste achterlichten. Er is keuze uit een driedeurs met korte wielbasis en een vijfdeurs met lange wielbasis. De volgende keuze is die tussen geel en grijs kenteken. Xenonkoplampen, privacy glass, een open dak en treeplanken zijn fabrieksopties.

📆Tijdlijn Najaar 2009 – introductie Toyota Land Cruiser (J15/J150) 2011 – 60th Anniversary 2013 – einde V6, kleine facelift 2015 – 2.8 D-4D 2017 – grote facelift 2020 – kleine facelift, 2.8 D-4D 204 pk 2021 – introductie Toyota Land Cruiser J30/J300 (niet voor NL) 2023 – introductie Toyota Land Cruiser J25/J250 (wel voor NL)

De kleine facelift van 2013 brengt nieuwe bumpers, een nieuwe grille en nieuwe koplampen met optionele full led-techniek. Eind 2017 krijgt de Land Cruiser een hoekig nieuw vooraanzicht met brede koplampen en een rechthoekigere grille. In 2020 verschijnt het Black Line exterieurpakket. De laatste opfrissessie van de Toyota Land Cruiser vindt eind 2022 plaats. Gebruikt is het vooral oppassen voor mogelijke oude terreinschade aan chassis en carrosserie. Een grondige inspectie op een hefbrug is een aanrader.

Interieur Toyota Land Cruiser

De Toyota and Cruiser 150 heeft twee, vijf of zeven zitplaatsen. De vormgeving, afwerking en materialen zijn aanvankelijk vooral degelijk en functioneel. Toyota ondersteunt de bestuurder met slimme technologie. Hieronder vallen onder meer Steering Angle Display, Multi-Terrain Select met verschillende rijstanden voor verschillende ondergronden en Multi-Terrain Monitor met vier camera’s. Lexus-achtige luxe is er in de vorm van smart entry & start, adaptive cruise control, Bluetooth, navigatie, stoelverwarming, leer, JBL audio en Rear Seat Entertainment.

(Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: Toyota)

(Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: Toyota)

Later in de productiecyclus schuift de Toyota Land Cruiser wat meer op richting een luxe SUV. De facelift van 2013 brengt een nieuw instrumentarium, Toyota Touch 2 infotainment met Go (Plus) navigatie en nieuwe veiligheidssystemen waaronder Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic alert. De modeljaarwijziging van eind 2017 brengt een nieuw stuur, een opgefrist dashboard, een verbeterde afwerking en vernieuwd infotainment, dat later ook Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.

Motor

In Nederland debuteert de Land Cruiser met twee motoren, een viercilinder 3.0 D-4D dieselmotor (173 pk, 410 Nm) en een 4.0 V6 VVT-i benzinemotor (280 pk, 387 Nm). De benzinemotor is voorbehouden aan de vijfdeurs Executive. Najaar 2010 brengt meer kracht voor de dieselmotor (190 pk, 420 Nm) die voortaan aan de Euro 5 emissienorm voldoet. In 2015 krijgt de Land Cruiser een nieuwe 2.8 D-4D viercilinder dieselmotor (177 pk, 420-450 Nm) die aan de Euro 6 emissienorm voldoet.

Als verlate reactie op de roep om meer vermogen en meer tempo verschijnt eind 2020 een sterkere 3.0 D-4D (204 pk, 500 Nm). Met regulier onderhoud staan de motoren als betrouwbaar en degelijk bekend. De 3.0 D-4D heeft een distributieriem, de 4.0 V6 en de 2.8 D-4D hebben een distributieketting.

Transmissie

De Land Cruiser heeft traditionele permanente vierwielaandrijving met een verdeelbak, een middendifferentieel met difflock en een torsen-sperdifferentieel. De 2.8 D-4D is verbonden met een handgeschakelde zesbak of een vijftraps automaat. De 4.0 V6 VVT-i is altijd verbonden met een vijftraps automaat.

De 2.8 D-4D heeft een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. Rijhulpsystemen ondersteunen de bestuurder op verhard en onverhard wegdek. Hieronder vallen Active Torque Control, Multi-Terrain ABS, Trailer Sway Control, Downhill Assist Control en Crawl Control. Tijdens de lange productiecyclus voegt Toyota nieuwe rijhulpsystemen toe en worden bestaande rijhulpsystemen verbeterd en verfijnd. Afhankelijk van de uitvoering is het geremde trekgewicht maximaal 3,5 ton. Controleer bij een occasion in de historie of de vloeistoffen van de aandrijflijn (transmissie, verdeelbak, differentieel) consequent volgens fabrieksvoorschrift zijn ververst.

Wielophanging

Aan het oersolide ladderchassis monteert Toyota onafhankelijke voorwielophanging met dubbele draagarmen, een starre achteras en variabele stuurbekrachtiging. Door de conventionele achterasconstructie is de Toyota Land Cruiser een ideale terrein- en trekauto. Op asfalt en met ongebruikte trekhaak zijn de rijeigenschappen minder verfijnd dan die van concurrenten met rondom onafhankelijke wielophanging. Toyota biedt twee onderstelopties aan die het rijcomfort op met name verhard wegdek vergroten.

Dit zijn het Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) met actieve stabilisatoren en Adaptive Variable Suspension (AVS) met luchtgeveerde achteras en drie instelbare rijstanden. Af-fabriek staat de Land Cruiser op 17-, 18- of 19-inch grote wielen.

Welke Toyota Land Cruiser moet ik hebben?

? De soepele maar dorstige 4.0 V6 is in Nederland niet of nauwelijks te vinden. Voor de meeste kopers is de efficiëntere en koppelsterkere 3.0 of 2.8 dieselmotor sowieso de betere keuze. Uitvoeringen heten aanvankelijk LX (17” lmv, smart entry & start, stof, automatische airco, cruise control, radio/ cd), VX (18” lmv, xenon, privacy glass, parkeerhulp, KDSS), SX (leer, navigatie, JBL, Crawl Control. Multi-Terrain Monitor, parkeerhulp met camera) en Executive (luchtvering, zeven zitplaatsen, acc, Multi-Terrain Monitor, hout, leer).

In 2017 verschijnt de Challenger (17” lmv, parkeerhulp met camera, leer, Touch 2 met navigatie) en vanaf de facelift heten de reguliere uitvoeringen voortaan Comfort, Professional en Executive.

Moet de Toyota Land Cruiser het worden?

Het nationale occasionaanbod van de Toyota Land Cruiser bestaat overwegend uit grijskentekenuitvoeringen. Logisch, want op geel kenteken schieten de prijzen omhoog en moet het model plotseling concurreren met premium-SUV’s. Meestal zijn dit auto’s die minder degelijk en minder terreinvaardig zijn, maar die wel hoger scoren op verfijning, afwerking, rijeigenschappen op asfalt en – subjectief – vormgeving.

Ook het beperkte motorenaanbod van de Toyota Land Cruiser en de onthaastende prestaties zijn valide redenen om elders te winkelen. Wie in de markt is voor een oersolide trek- en terreinauto die zich op bouwplaatsen en marktterreinen net zo thuisvoelt als op besneeuwde berghellingen en in onherbergzame woestijnen, doet met deze Land Cruiser een ouderwets goede koop.

Pluspunten Toyota Land Cruiser

+ Bijna onverwoestbaar

+ Ideale terrein- en trekauto

+ Degelijk ladderchassis

Minpunten Toyota Land Cruiser

– Groot en zwaar

– Minder verfijnd op asfalt

– Bescheiden prestaties dieselmotor