In deze Mini legt Monique Hansler de reis naar Spanje af, en dit kost hij als occasion
Het nieuwe tv-programma De Hanslers maakt heel wat bij mensen los, en dan met name door de schoonmoeder. Monique heeft zacht gezegd een pittig karakter, waardoor schoondochter Denise heel wat te verduren krijgt. Zo ook tijdens de lange reis naar Spanje die ze afleggen in hun Mini, die nu als betaalbare occasion te krijgen is.
“Zou jij misschien niet zo hard willen rijden, want dan raken we elkaar kwijt,” zegt (schoon)moeder Monique met een felle toon. Haar zoon Mike, vijfendertig jaar oud, kijkt geïrriteerd. “Ik rij tachtig, mam.” Naast hem in de auto zit zijn vriendin, die wijs haar zonnebril ophoudt tijdens dit belgesprek.
Met de Mini naar de Playa
“De Spaanse droom spat even uiteen,” zegt vader Peter na een financiële tegenslag. Maar ook voor Denise spat hij uiteen, want inmiddels is naar buiten gekomen dat de relatie tussen haar en Mike op de klippen is gelopen.
Wat de precieze reden is, moet blijken aan het einde van het programma, maar het zou zomaar kunnen dat Denise het niet volhield met haar schoonmoeder constant op de hielen. Eén ding houdt daarentegen wel lang vol, een occasion zoals de Mini Countryman, de auto waarmee Mike zijn ouders naar Spanje reden.
Mini Countryman occasion
De eerste generatie van de Mini Countryman (de R60) kwam in 2010 op de Nederlandse markt. Hij werd geïntroduceerd als een vijfdeurs crossover met extra bagageruimte. Klinkt als een ideale occasion om mee te nemen op reis naar Spanje, zo dachten de Hanslers. Mini bood destijds verschillende modellen aan van de Countryman.
Zo kon je gaan voor de One, met een bescheiden 1,6-liter motor van 98 pk, of voor de krachtigere Cooper met 122 pk. Voor wie wat meer pit wilde, bood de Cooper S een 1,6-liter turbomotor met 184 pk, terwijl de JWC met 218 pk het topmodel was. Daarnaast waren er ook nog diesels beschikbaar, waaronder de Cooper SD met een 2,0-liter dieselmotor die 143 pk levert.
Wie een R60 als occasion zoekt, kan al voor een zacht prijsje een exemplaar vinden, vanaf zo’n 3.000 euro. Maar dan moet je wel een kilometerstand van meer dan drie ton voor lief nemen. Voor ongeveer 8.000 euro zijn er echter al nette modellen beschikbaar, en ook de jongere exemplaren blijven als occasion goed betaalbaar. Op Gaspedaal.nl staan er momenteel zo’n 347 exemplaren tot het bouwjaar 2017 te koop. Vind je een Mini Countryman niet stoer genoeg? Dan kun je kiezen voor zijn Beierse broer.
Mocht je net zo’n (ex-)schoonmoeder krijgen als die van Denise, dan kun je beter het meest sportieve model kiezen. Zo kun je elk moment met scheurende banden naar huis rijden op het moment dat je haar niet meer trekt. Overweeg je een Mini Countryman occasion aan te schaffen? Let dan goed op deze aandachtspunten.
