Na 15 jaar weer ontknoping Formule 1 met meer dan twee coureurs

De Formule 1 krijgt een ontknoping waarin drie coureurs in de laatste grand prix van het jaar gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Dat zijn regerend kampioen Max Verstappen (Red Bull), de huidige WK-leider Lando Norris (McLaren) en Oscar Piastri (McLaren).

Het is vijftien jaar geleden dat meer dan twee coureurs in de strijd waren om de titel in de slotrace in het emiraat Abu Dhabi. Destijds waren er zelfs nog vier kanshebbers en won de Duitser Sebastian Vettel.

Verstappen leidde zondag de spannende finale in na een onverwachte zege in de Grote Prijs van Qatar. Hij profiteerde van een strategische blunder van McLaren.

Onverwachte climax

Door de zege van de Nederlander slonk de voorsprong van de Brit Norris naar 12 punten op Verstappen. De Australiër Piastri moet 16 punten goedmaken op zijn teamgenoot.

Verstappen gaf zichzelf vooraf in Qatar niet heel veel kans om te winnen, maar zei ook dat er in een race altijd van alles kan gebeuren. In 2010 voltrok zich in de slotrace in Abu Dhabi ook een onverwachte climax, mede door verkeerde strategische beslissingen.

‘Positieve energie’

Fernando Alonso van Ferrari was de leider in de stand en favoriet voor de titel. Hij koos in de slotrace in Abu Dhabi te vroeg voor een bandenwissel, raakte verstrikt in het achterveld en zag Vettel winnen en de titel veroveren. De coureur van Red Bull schakelde met zijn zege niet alleen Alonso uit, maar ook de andere titelkandidaten Mark Webber en Lewis Hamilton.

Verstappen bekeek zijn uitgangspositie na de race in Qatar nuchter. “Ik ga er met alleen maar positieve energie in. Ik doe alles wat ik kan”, zei de coureur van Red Bull, die zijn vijfde wereldtitel op rij kan veroveren. Norris zag geen verschil met andere races. “Het is hetzelfde als in elke grand prix. Ik probeer hen te verslaan, zij proberen mij te verslaan.”

