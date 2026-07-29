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Immense Audi Q9 komt naar Nederland, maar is bedoeld voor VS (waar-ie één probleem heeft)

Audi heeft geen directe concurrent voor de BMW X7 en Mercedes GLS in zijn leveringsprogramma en dat wordt met de Audi Q9 gerectificeerd. Hij is flink groter dan de toch al forse Q7, waarop hij gebaseerd is.

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Dit is ‘de grootste Audi ooit’, schrijft het merk in zijn persinformatie. Is er in deze milieubewuste tijden behoefte aan zo’n enorm apparaat? In Europa slechts in beperkte mate, want deze Audi Q9 is toch vooral bedoeld voor Amerikaanse en Aziatische klanten.

Eerste en tweede generatie Audi Q7

Maar eerste een stapje terug, naar de eerste generatie Audi Q7. Die kwam in 2005 op de markt en bracht een schok teweeg. Het gevaarte was meer dan 5 meter lang, oogde lomp en versterkte daarmee de heersende vooroordelen over SUV’s: dat het allemaal bumperklevende P.C. Hooft-tractoren waren.

Tien jaar later, in 2015, waren SUV’s niet zo controversieel meer, dus maakte de tweede generatie Q7 een zachtere landing. Hij was ietsje ‘compacter’ dan zijn voorganger en werd leverbaar met viercilinders en als plug-in hybride. Zijn voorganger had alleen zescilinders, V8-motoren en zelfs een V12 TDI.

Audi Q9 langer dan concurrenten

De derde generatie Q7 dient als basis voor de Q9. Audi heeft nog nooit zo’n hoog getal gebruikt. Dat de Q9 de primeur krijgt, past bij zijn afmetingen. Hij is 5,3 meter lang en heeft een wielbasis van 3,1 meter. Daarmee is hij 25 centimeter langer dan de Q7 en verslaat hij ook de BMW X7 en Mercedes GLS.

Geanimeerde pijltjes op het asfalt

Het uiterlijk van de SUV is geen verrassing. Hij oogt vooral als een Q7 met een wat rechtere achterkant. Uiteraard zit de Audi Q9 vol tech. Zijn optionele digitale Matrix-LED-koplampen kunnen allerlei patronen en signalen op de weg projecteren en fungeren als een verlengstuk van de richtingaanwijzers.

Met andere woorden: als je de richtingaanwijzers inschakelt, projecteert de Q9 geanimeerde oranje pijltjes op het asfalt, zodat het voor het overige verkeer nog duidelijker is waar je heen wilt, met name als het donker is.

Net als bij andere duurdere Audi-modellen zijn de achterlichten optioneel opgebouwd uit honderden OLED-elementen. Die zijn niet alleen configureerbaar, maar kunnen ook een gevarendriehoek laten zien om achteropkomend verkeer voor gevaar te waarschuwen.

Zevenzitter of met zes zitplaatsen

Verder is de Audi Q9 leverbaar met automatische portieren, zowel vóór als achter, lichtmetalen wielen tot 23 inch groot, vierwielsturing, adaptieve luchtvering met een exitfunctie (waarbij de auto zakt om mensen beter te laten uitstappen) en een verlicht panoramadak met lcd-techniek, zodat het gedimd kan worden.

De vierwielaangedreven Q9 is altijd een zevenzitter, al is hij er ook met zes zitplaatsen. De bagageruimte is 850 liter en kan worden uitgebreid tot veel meer dan 2.000 liter door de tweede en derde zitrij om te klappen.

Verder kun je het zo gek niet bedenken of het zit erin: een verwarmbare middenarmsteun, speakers in de hoofdsteunen (voor onder meer navigatieinstructies en telefoongesprekken), een passagiersdisplay en een 4D-geluidsinstallatie met kleine motortjes in de stoelen, zodat je het geluid ook kunt voelen.

Voor nu alleen als diesel leverbaar

Vooralsnog wordt de Audi Q9 alleen leverbaar met een 3,0-liter V6-diesel met elektrische compressor. De motor is er met 245 pk en 500 Nm of 299 pk en 630 Nm. Beide kunnen dankzij mild-hybridetechniek een korte boost krijgen van 24 pk en 370 Nm.

De diesel is voor Europa weinig relevant. Gelukkig komt er daarom ook een plug-in hybrideversie van de Q9, met een 2,9-liter V6, waarmee de Audi een streepje voor heeft op zijn concurrentie van BMW en Mercedes. Dat er een SQ9 met V8 komt, heeft het merk ook al bevestigd.

Audi Q9 ook naar Nederland

Komt de Audi Q9 naar Nederland? Ja, maar pas in 2027, als de plug-in hybride-uitvoering zich aandient. Dat het model bedoeld is voor de Verenigde Staten kun je aflezen aan de extra grote bekerhouders, maar toch zal de auto aan de overkant van de Atlantische Oceaan een probleem krijgen.

Het probleem dat Trump heet. Want omdat de Q9 in Europa wordt gebouwd, krijgt Audi te maken met hoge importheffingen. BMW en Mercedes hebben daar geen last van, omdat ze de X7 en GLS in de VS bouwen.

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