Tel de sterren! Zo houd je de nieuwe Mercedes GLE en GLS uit elkaar
Hoe houd je de gefacelifte Mercedes GLE en GLS uit elkaar? Door naar de achterlichten te kijken, waarin bij de een twee en de ander drie Mercedes-sterren per unit zijn geplaatst.
De huidige Mercedes GLE stamt uit 2018 en kreeg in 2023 een facelift. Nu komt daar een tweede update bovenop. De visuele wijzigingen zijn niet verrassend. Mercedes is nogal van de sterren tegenwoordig, dus heeft de GLE er veel: in de koplampen, in de grille, in de achterlichten en op nog veel meer plekken. Met zijn gewijzigde front en achterzijde heeft de GLE nu designelementen van de E-klasse en opgewaardeerde S-klasse.
Standaard met Mercedes MBUX Supercreen
Het interieur van de SUV is ook danig gewijzigd, met over de volle breedte van het dashboard een Superscreen. Dat brengt drie schermen – een digitale cockpit, infotainmentscherm en passagiersdisplay – samen onder één afdekplaat.
Omdat Mercedes kritiek heeft gehad van pers en publiek brengt het merk voorzichtig de fysieke knoppen weer terug. In de GLE zijn ze te vinden op het stuur.
Motorengamma gefacelifte Mercedes GLE
Alle GLE-modellen hebben vierwielaandrijving. De plug-in hybride met dieselmotor is uit het leveringsprogramma verdwenen en de 381 pk sterke GLE 400 e op benzine maakt plaats voor de GLE 450 e, die 75 pk meer levert en een iets kleinere elektrische range heeft (106 kilometer).
Alle andere GLE’s hebben een mild-hybride-aandrijflijn: de zescilinder GLE 450 (381 pk), GLE 580 met V8 (537 pk) en de diesels GLE 350 d (286 pk) en GLE 450 d (367 pk). Er zijn twee AMG’s met zescilinder, die beide 53 heten. De ene is een mild-hybride met 449 pk, de andere een plug-in hybride met 585 pk. Die laatste vervangt de 612 pk sterke achtcilinder AMG 63 S.
Ook uitgebreide update voor Mercedes GLS
In Nederland verkoopt de GLE best redelijk, met een paar honderd exemplaren op kenteken per jaar. Dit in tegenstelling tot de grote GLS, die in 2025 niet verder kwam dan achttien stuks.
Het SUV-vlaggenschip van Mercedes is dan ook vooral van belang voor de Amerikaanse en Aziatische markt en het Midden-Oosten.
Illegaal! Dit element van de nieuwe Mercedes S-klasse is in Europa niet toegestaan
Net als de GLE heeft de GLS een uitgebreide visuele update gekregen en een nieuwe interieur met Superscreen. Hij wordt standaard geleverd met een derde zitrij. De GLS 580 heeft dezelfde nieuwe, 537 pk leverende V8 met vlakke krukas (flatplane) als de GLE en de vernieuwde S-klasse.
Verder zijn er de GLS 450 (381 pk uit een zes-in-lijn) en twee diesels: de GLS 350 d (313 pk) en GLS 450 d (367 pk). Die eerste diesel komt waarschijnlijk niet naar Nederland, want van de pre-facelift GLS was alleen de 450 d leverbaar.
Ook interessant
-
Deze gigantische Audi-flop maakt een comeback! En daar zijn we hartstikke blij mee
-
Waarom deze Brits-Chinese Freelander de meest ironische auto van de laatste tijd is
-
Cayenne Turbo Electric: dit is de belangrijkste Porsche ooit
-
Geely komt nu ook zelf naar Nederland, dit kosten de E5 en Starray
-
Volkswagen, wat doe je nu?! Kwakkelende autofabrikant wil in wapenindustrie stappen
-
Brandgevaar! Dit is waarom jouw elektrische Volkswagen terug naar de dealer moet
-
Alleen buiten Europa nog met V12! Nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse doet ‘groen’
-
Waarom de GLC de juiste Mercedes-Benz op het juiste moment is
-
Nu met frunk! Bestverkochte nieuwe auto van Nederland krijgt uitgebreide update
-
Deze occasion wil je: DTM-legende is nog net bereikbaar, maar dat kan veranderen
-
Deze occasion ken je niet, maar wil je wel: de vergeten voorloper van de Porsche Cayman GT4
-
Minder dan 1.500 euro: met deze kleine cabriolet ben jij helemaal klaar voor zomerse ritten