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Duik in de prijslijst: de Nissan Leaf is terug en dit kost hij

Hij liet even op zich wachten, maar de nieuwe Nissan Leaf is inmiddels te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis. Wat heeft de nieuwste versie van deze EV-pionier te bieden?

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In 2010 was de Nissan Leaf een van de eerste moderne elektrische auto’s voor de ‘massa’. Lange tijd had het model de EV-markt vrijwel alleen, dus er zijn veel van verkocht. Inmiddels is de Leaf toe aan de derde generatie en zijn de kaarten in EV-land heel anders geschud. Mede daarom is de Leaf niet langer een vijfdeurs hatchback, maar een coupé-SUV. De afmetingen ontlopen elkaar overigens minder dan je zou denken: de nieuwe Leaf is iets hoger en breder, maar ook een stuk korter dan het voorgaande model. We hebben al uitgebreid met de auto kunnen rijden, maar met een duik in de prijslijst staan we nu ook even stil bij alle uitvoeringen en uitrustingen.

Motoren Nissan Leaf

Er is keuze uit twee aandrijflijnen, die samenhangen met het batterijpakket. De standaard 52 kWh batterij hoort bij een 177 pk en 345 Nm sterke elektromotor op de voorwielen. Daarmee zit je in 8,3 seconden op de 100 km/u, met een top van 160 km/u. Belangrijker is het gemiddelde verbruik van 13,7 kWh/100km, goed voor een actieradius van 445 km (WLTP).

Daarboven staat een versie met 75 kWh batterij, met een krachtiger elektromotor met 217 pk en 355 Nm. Daarmee wordt de standaardsprint aangescherpt naar 7,6 seconden, maar vooral ook de actieradius vergroot naar 622 km. Het verbruik van 13,8 kWh/100km is nagenoeg gelijk aan dat van de basisversie.

Uitrustingen Nissan Leaf

Qua uitrustingen is er volop keuze: de Engage, Engage Plus, Business Edition, Advance en Evolve. We kunnen ze niet alle vijf in detail bespreken, dus we houden het bij de standaarduitrusting en de belangrijkste highlights per uitvoering. Zo biedt de standaard Engage onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, keyless entry & start, twee 12,3-inch displays voor instrumentarium en infotainment en navigatie, draadloze smartphone-koppeling, automatische tweezone klimaatcontrole, adaptieve cruise control met stop & go-functie en een warmtepomp.

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De Engage Plus vult dat aan met stoel- en stuurverwarming, iets grotere (14,3-inch) displays, sfeerverlichting, een draadloze smartphone-lader. Volgens de prijslijst is de enige extra van de Business Edition een V2L-connector. De Advance zet weer een grotere stap, met onder meer luxere verlichting (doorlopende led-strip voor en grotere achterlichten met 3D-effect), privacy glass, panoramadak, deels kunstleren bekleding, head-up display en elektrisch bedienbare achterklep. De V2L-connector vervalt bij de Advance weer.

Tot slot is er topmodel Evolve, met onder andere 19-inch lichtmetaal, volledig kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, Bose Premium audiosysteem, spraakbediening en wel weer de V2L-connector.

Prijzen Nissan Leaf

Ieder uitrustingsniveau is met beide batterijvarianten te combineren, waardoor er maar liefst tien uitvoeringen van de nieuwe Nissan Leaf zijn. De prijslijst begint bij 33.990 euro voor de Engage met kleinere batterij en loopt op tot 47.990 euro voor topversie Evolve met grotere batterij. De Evolve met kleinere batterij is er vanaf 42.990 euro. Instapper Engage met grotere batterij zit op 38.990 euro.

Kortom, de prijsstappen tussen de verschillende uitrustingsniveaus zijn relatief klein, maar de grotere batterij met krachtiger elektromotor zorgt wel voor een flinke meerprijs. Bedenk dus goed of je de grotere batterij echt nodig hebt.

Exterieuraankleding

Leuk: de standaardkleur van de Nissan Leaf is rood. Wil je liever het meer ingetogen zwart, grijs of wit, dan kost dat 850 euro extra. Dit geldt voor de drie ‘laagste’ uitrustingsniveaus. Vanaf de Advance ziet het aanbod er anders uit. Rood blijft dan standaard, maar alle andere opties zijn per definitie een two-tone carrosserie met zwart dak. In combinatie met rood kost dat 400 euro extra, de andere kleuren zitten op 1.250 euro. Je hebt dan keuze uit wit, twee tinten grijs en twee soorten blauw.

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De wielkeuzes hangen volledig samen met de uitrustingsniveaus.

Interieuraankleding

Hetzelfde geldt voor de bekleding en overige interieuraankleding. Heb je voor een bepaald uitrustingsniveau gekozen, dan ligt het interieurdesign daarmee vast. De enige uitzondering is topmodel Evolve, waarbij je zonder meerprijs kunt kiezen voor een beige interieur met paarse accenten. Het is stijlvoller dan het klinkt, maar je moet ervan houden.

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Pakketten en losse opties

Alleen bij de Engage is sprake van een optiepakket: het Cold Pack voor 450 euro. Dat zijn stuur- en stoelverwarming voorin, ofwel zaken die bij de hogere uitrustingsniveaus standaard zijn.

Er is wel nog een lijstje met accessoires. Denk daarbij aan zaken als spatlappen (195 + 195 euro, voor + achter), verlichte instaplijsten (328 euro), mattensets (ca. 130 tot 180 euro), een afneembare trekhaak (1.484 euro), een ingebouwde dashcam (546 euro) of zelfs een af fabriek hondenrek (408 euro).

‘Onze’ Nissan Leaf

Deze keer hebben we niet één exemplaar samengesteld, maar de verschillende modellen vergeleken. Daarbij blijkt dat de prijs van de nieuwe Nissan Leaf sterk afhankelijk is van hoe je hem samenstelt. Voor de redelijk scherpe basisprijs van 33.990 euro heb je al een aardig complete EV met een actieradius van 445 km (WLTP). Tel daarbij op mooie materialen en prima rijeigenschappen en het is gewoon een goed aanbod. Zeker met de grotere batterij loopt de prijs wel op. Gaat het sterke basisaanbod genoeg zijn om de sterke concurrentie de baas te zijn?

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