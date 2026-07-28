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Een EV met een vertrouwd gezicht: deze 7-zits occasion heeft één belangrijk nadeel

Sommige busjes zijn alleen maar praktisch, terwijl andere ook verrassend prettig rijden. Een Mercedes-Benz eVito is zo’n occasion.

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De Mercedes-Benz eVito verscheen in 2019 op de Nederlandse markt als volledig elektrische variant van de bekende Vito. Daarmee bood Mercedes-Benz zowel ondernemers als particulieren een uitstootvrije bestelbus, zonder grote concessies te doen aan de rijeigenschappen. Ook als occasion kom je hem geregeld tegen.

Mercedes-Benz eVito rijdt vertrouwd

Wie overstapt van een diesel-Vito hoeft nauwelijks te wennen. De zitpositie in de occasion is hoog, het overzicht rondom is goed en de bediening spreekt voor zich. Dankzij de stille aandrijflijn rijdt de Mercedes-Benz eVito bijzonder rustig, zeker tijdens ritten in de stad. Het ontwerp bleef dicht bij dat van de reguliere Vito, waardoor de bestelwagen ook jaren later nog modern oogt.

In tegenstelling tot veel andere elektrische busjes oogt de Mercedes-Benz eVito niet overdreven futuristisch. Hij heeft juist een vertrouwd ontwerp, waardoor de occasion nauwelijks van een gewone Vito is te onderscheiden. Dat maakt de overstap naar elektrisch voor veel mensen een stuk toegankelijker.

Ook in het interieur van de occasion is alles overzichtelijk ingericht. Grote knoppen, een logisch dashboard en veel opbergvakken maken de Mercedes-Benz eVito prettig in het dagelijks gebruik. Het infotainmentsysteem verraadt bij oudere exemplaren wel zijn leeftijd en de gebruikte materialen zijn vooral gekozen met duurzaamheid in gedachten. Luxe is aanwezig, maar vormt niet het belangrijkste verkooppunt.

Let hierop bij een Mercedes-Benz eVito-occasion

Het aanbod van gebruikte exemplaren groeit gestaag. Toch zijn er een aantal punten die bij occasions extra aandacht verdienen. Controleer bijvoorbeeld de conditie van het accupakket en vraag, als dat mogelijk is, naar de resterende accucapaciteit. Controleer ook de laadkabel en laadpoort van de Mercedes-Benz eVito zorgvuldig.

Let tijdens een proefrit goed op eventuele storingsmeldingen en controleer of de airconditioning en verwarming naar behoren werken. Bij intensief gebruikte bedrijfswagens is het daarnaast verstandig om kritisch te kijken naar de staat van het interieur, de laadruimte en de ophanging. Veel occasions hebben een druk werkleven achter de rug. Dat geldt overigens minder voor de Mercedes-Benz eVito-variant met zeven zitplaatsen.

Volgens de RDW zijn er drie terugroepacties voor Mercedes-Benz eVito-occasions: “De beveiliging van de hoogspanningsbatterijen is mogelijk geopend. De aandrijving van het voertuig kan kort na het wegrijden abrupt worden onderbroken en dan remt het voertuig af, waardoor het risico op een ongeval toeneemt.”

“De achteruitrijcamera kan bij lage temperaturen een bevroren statisch beeld laten zien. De bestuurder ziet de werkelijke toestand achter het voertuig niet.”

“De afdichting van de behuizing van de hoogspanningsbatterij is mogelijk onvoldoende. Bij extreme corrosie aantasting van de batterijbehuizing zou vocht in de batterijen binnen kunnen dringen, hierdoor kan het starten van het voertuig nadat het voertuig is uitgezet niet meer mogelijk zijn. En of een kortsluiting in de HV accucellen.”

Prijzen van occasions

Een vroege Mercedes-Benz eVito vind je inmiddels vanaf ongeveer 22.000 euro en de duurste uitvoeringen verkopen voor 46.000 euro. Wij vonden dit zwarte exemplaar uit 2019, dat in het Gelderse Ochten wordt aangeboden voor 24.950 euro. Zijn tellerstand is 30.361 kilometer, maar er zit een addertje onder het gras: omdat deze occasion uit het eerste bouwjaar komt, is zijn opgegeven actieradius slechts 150 kilometer. Genoeg voor dagelijkse ritten, maar niet voor een lange vakantie naar Zuid-Frankrijk.