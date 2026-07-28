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Nederlandse politie-Porsches nu te koop voor zo’n 100.000 euro: hier kun je ze vinden

Geen Mercedes B-Klasse, Audi A6 of Ford Kuga, maar een Porsche 911 Targa. Ooit was dat de auto van sommige Nederlandse politieagenten. Wie zo’n wit-oranje stuk geschiedenis in de garage wil zetten, moet tegenwoordig ongeveer een ton meenemen.

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Van 1962 tot 1996 reden eerst de Rijkspolitie en later het KLPD met Porsches. Volgens de autofabrikant hebben in totaal 507 exemplaren de bekende wit-oranje politiekleuren gedragen. Het ging niet alleen om 911’s, maar ook om onder meer de 356 Cabriolet, 914 en 924. Daarmee had Nederland de grootste historische Porsche-politievloot ter wereld.

Open dak een harde eis

Een open dak was destijds een harde eis. Agenten moesten bij files en ongevallen in de auto kunnen gaan staan om het verkeer te regelen. Daarom begon de Rijkspolitie met open 356-modellen en stapte zij na de introductie van de 911 Targa in 1967 over op dat model. De agenten reden daarbij niet bepaald onopvallend rond: compleet met witte jas, helm, blauw zwaailicht en grote oranje vlakken op de carrosserie.

Hoeveel echte politie-Porsches vandaag de dag nog bestaan, is niet precies bekend. Na hun politieloopbaan werden veel auto’s ontdaan van de zwaailichten, communicatiemiddelen en opvallende kleurstelling. Een deel kreeg pas jaren later zijn politie-uitrusting terug. Exemplaren waarvan de diensthistorie aantoonbaar is én die nog over de juiste spullen beschikken, zijn daardoor schaars.

Compleet met helmen, radio en brandblusser

Een bijzonder compleet exemplaar verschijnt op 14 augustus bij de Amerikaanse veiling van Broad Arrow tijdens The Quail Auction in Californië. Het gaat om een Porsche 911 Carrera 3.2 Targa uit 1989, het laatste productiejaar van deze generatie 911.

(Afbeelding: Broad Arrow Auctions) (Afbeelding: Broad Arrow Auctions)

(Afbeelding: Broad Arrow Auctions) (Afbeelding: Broad Arrow Auctions)

De auto droeg bij de politie nummer 25 en bleef vijf jaar in dienst. Inmiddels staat er 156.826 kilometer op de teller. De 3,2-liter zescilinder boxermotor is ongeveer 4.000 kilometer geleden gereviseerd. In Europese uitvoering levert zo’n luchtgekoelde 3.2 maximaal 231 pk.

Het is bovendien meer dan een witte Porsche met wat oranje stickers. Op de Targabeugel staat het blauwe zwaailicht, terwijl achterop een verlicht ‘POLITIE’-bord met luidspreker zit. Verder heeft de 911 onder meer Bosch-claxons en extra Hella-lampen. Op de plek van de achterbank ligt een plank met helmen, laarzen, verlichting, gereedschap, walkie talkies en een brandblusser.

De politie-Porsche werd in 2024 naar de Verenigde Staten gehaald. Broad Arrow verwacht dat hij tussen de 125.000 en 150.000 dollar opbrengt. Omgerekend is dat ongeveer 110.000 tot 132.000 euro.

Oudere politie-Porsche in Nederland

Dichter bij huis staat online ook een Porsche 911 Targa uit 1976 aangeboden. Deze zogenoemde ‘Alex 33’ heeft een 2,7-liter boxermotor met 165 pk. De vraagprijs bedraagt een toepasselijke 99.911 euro.

De oudere 911 oogt een stuk klassieker dan de Amerikaanse auto. Hij heeft een smallere carrosserie, meer chromen details en 15-inch ATS-wielen. Met zijn 165 pk is hij duidelijk minder snel dan de 231 pk sterke Carrera 3.2 uit 1989. Voor wie vooral wil rijden, is de jongere auto dan ook de aantrekkelijkste keuze.

Als verzamelobject kan de 1976’er interessant. Hij vertegenwoordigt een eerdere periode van de Porsche-eenheid en heeft nog de uitstraling van de politieauto’s die uit de jaren zeventig.

(Afbeelding: Witmer & odijk) (Afbeelding: Witmer & odijk) (Afbeelding: Witmer & odijk)

(Afbeelding: Witmer & odijk) (Afbeelding: Witmer & odijk) (Afbeelding: Witmer & odijk)

Bijna of zelfs ruim een ton blijft veel geld voor een oude 911. Maar wat is een rijdend stuk geschiedenis waar?