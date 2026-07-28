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RDW ziet tellerfraude bij Duitse importauto’s flink afnemen, toch moet je blijven opletten

Het aanbod aan occasions is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Wie hier een bepaald model, een specifieke uitvoering of een brandstofauto zoekt, komt daardoor al snel bij een importauto uit. Alleen bestaat bij zulke occasions het risico dat er met de kilometerstand is gesjoemeld.

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Volgens eerder onderzoek had meer dan 1 op de 5 importauto’s een terugdraaide tellerstand. Om fraude sneller zichtbaar te maken, neemt de RDW sinds 3 februari 2026 ook de in Duitsland geregistreerde tellerstanden op in het Nederlandse kentekenregister.

Tellerfraude beter inzichtelijk

Daardoor valt het direct op wanneer de tellerstand tussen de laatste registratie in Duitsland en de eerste registratie in Nederland ineens lager is geworden. Die aanpak lijkt effect te hebben.

Begin dit jaar ontstond 92 procent van de onlogische tellerstanden bij Duitse importauto’s tussen de laatste Duitse en de eerste Nederlandse registratie. Inmiddels is dat aandeel gedaald naar 60 procent. Dat betekent overigens niet dat 60 procent van alle Duitse importauto’s een teruggedraaide teller heeft. Het percentage gaat alleen over de voertuigen waarbij de reeks tellerstanden al als onlogisch is aangemerkt.

Volgens de RDW wordt het waarschijnlijk minder aantrekkelijk om de teller vlak voor de import terug te draaien. “Afwijkingen zien we nu namelijk meteen bij registratie in Nederland”, verklaart de dienst.

Ook Belgische tellerstanden worden sinds januari 2025 opgenomen in het Nederlandse register. De RDW onderzoekt of het systeem aan dat van meer Europese landen kan worden gekoppeld. Binnen Europa wordt bovendien gewerkt aan verplichte registratie en uitwisseling van tellerstanden.

Nog altijd opletten bij importauto’s

Toch blijft het opletten bij de aanschaf van een importauto. Vraag de verkoper om het RDW-Voertuigrapport en vergelijk de kilometerstand met die op keuringsrapporten, onderhoudsboekjes en reparatiefacturen. Let ook op opvallende slijtage en een prijs die bijna te mooi is om waar te zijn. Zo verklein je de kans dat je een auto met een teruggedraaide teller koopt.

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

