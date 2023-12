Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de allerleukste elektrische auto per direct niet meer te koop is

Schokkend nieuws! Honda stopt in Europa per direct met de verkoop van de E. Nou ja, zo schokkend is dat niet, want de ontzettend leuke Honda E verkoopt voor geen meter.

Ga je nu naar de Nederlandse Honda-website, dan zie je de elektrische E niet meer staan. Er zullen bij dealers ongetwijfeld nog voorraadexemplaren staan, maar dat is alles.

Honda E in 2020 op de markt

De Honda E kwam in 2020 op de markt en heeft het bij ons dus slechts drie jaar volgehouden. Daar kon zijn guitige uiterlijk niks aan veranderen. En ook zijn prachtige interieur en fantastische rijeigenschappen.

Het probleem? Zijn actieradius

Het probleem van de elektrische Honda E? Zijn zeer beperkte range. Op papier staat 220 kilometer, maar in de praktijk blijft daar slechts 120 (bij kou) tot 160 kilometer van over.

Forse prijs voor lage range

Dat in combinatie met zijn best forse prijs, zorgde ervoor dat de E in Europa, en zeker in Nederland, geen kans van slagen had. Jammer, want verder deed het wagentje alles goed.

In de basis kostte de E 35.330 euro, de enige versie daarboven stond voor 38.330 euro in de online configurator. Daarvoor kregen kopers een compleet uitgeruste auto, maar ja… die actieradius.

Twee uitvoeringen Honda E

Het instapmodel van de E had een 136 pk leverende elektromotor op de achteras, met 315 Nm koppel. In de Advance is dat laatste gelijk, maar produceert het elektromotortje 154 pk.

Vergelijking met concurrentie

Honda liep met de E vooral tegen de concurrentie van Opel en Peugeot aan. Zowel de Corsa Electric als de e-208 had in het begin een bereik van ruim 350 kilometer, voor een prijs van rond de 35 mille.

Dat zorgde voor vrij dramatische verkoopcijfers. In drie jaar tijd wist Honda in Nederland slechts 168 stuks te slijten. Vergelijk dat met de Renault Zoe, waarvan er sinds 2020 ruim 5250 zijn verkocht.