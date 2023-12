Deel dit: Share App Mail Tweet

Morgan maakt ons blij met een (elektrische) dooie mus

Hadden we net de eurobiljetten uit onze broekzak gehaald om aan Morgan te geven, lezen we dat deze XP-1 helemaal niet in productie gaat. Laat hem dan ook niet aan ons zien, Morgan!

Hier worden we namelijk alleen maar hebberig van: een elektrische driewieler voor motorfietsachtige lol als de zon weer schijnt en de vogeltjes weer fluiten. En nu worden we blij gemaakt met deze dooie mus.

Testprogramma Morgan XP-1

De Morgan XP-1 is een prototype, met onder de huid een nieuwe elektrische aandrijflijn. Hij is in een jaar tijd ontwikkeld en gaat nu een testprogramma in van maximaal twee jaar.

De techniek aan boord moet in de nabije toekomst immers terug gaan komen in de auto’s die Morgan wél levert, zoal de Super (met drie wielen) en Plus (met vier wielen).

Hoe groot zou de range zijn?

Waar wij benieuwd naar zijn, en waar Morgan niks over zegt, is de actieradius. In zo’n klein voertuigje als de XP-1 past natuurlijk niet een enorme batterij aan cellen.

Hoeft ook niet, want een driewieler als de XP-1 gaat natuurlijk nooit gebruikt worden voor de dagelijkse forensafstand of de vakantie naar Zuid-Frankrijk. Zo’n 200 kilometer zou waarschijnlijk al genoeg zijn.

Om het bereik toch zoveel mogelijk te optimaliseren, heeft Morgan wel aan de aerodynamica van de XP-1 gesleuteld. Volgens de fabrikant is de luchtweerstand van de driewieler 33 procent lager geworden.

Digitaal display op dashboard

Grappig, in het interieur experimenteert het merk met een digitaal display op het dashboard. Dit om onder meer diverse layout’s en menustructuren te proberen. Zit er Apple CarPlay op, Morgan?