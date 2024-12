Deel dit: Share App Mail Tweet

Hier staat min of meer de nieuwe, elektrische Volkswagen Golf

Dit is de Rivian R3. En die deelt waarschijnlijk een groot deel van zijn techniek met de toekomstige, elektrische Volkswagen Golf.

Volkswagen steekt 5,8 miljard dollar in een joint venture met Rivian en krijgt hulp van het Amerikaanse bedrijf bij de ontwikkeling van de elektrische Golf 9, die pas in 2029 op de markt verschijnt, als opvolger van de ID.3.

Volkswagen Golf op Rivian-basis

Rivian is vooral bekend van de R1S, een full-size SUV, en de R1T, een pick-up truck. Het bedrijf werkt daarbij aan een geavanceerde elektrische architectuur, die vanaf 2027 door Audi en Porsche gebruikt gaat worden.

Volkswagen-topman Thomas Schäfer heeft bevestigd dat het samen met Rivian aan de nieuwe Golf gaat werken. Het model komt op een nieuw platform te staan, dat Volkswagen SSP noemt (Scalable Systems Platform).

Golf 8.5 tot 2035 in productie

De elektrische Volkswagen Golf 9 zal niet de vervanger worden van de huidige Golf 8.5, want die blijft naar verwachting tot 2035 (!) in productie. Dat is een reactie op de vraag naar EV’s, die minder hard stijgt dan verwacht.

Weinig bekend over Rivian R3

Rivian heeft nog weinig bekendgemaakt over de auto boven dit verhaal, de R3. Hij heeft een wielbasis van 2,8 meter groot en komt in drie uitvoeringen op de markt: met één, twee en zelfs drie elektromotoren. Z’n grootste accu (er zijn er twee) is goed voor 483 kilometer range.