Formule 1 komt in 2026 voor laatste keer naar Zandvoort

De Formule 1 komt in 2026 voor de laatste keer naar Zandvoort. De organisatie van de Dutch Grand Prix laat weten dat het contract met de koningsklasse van de autosport met een jaar is verlengd. Daarna komt er een einde aan de samenwerking.

De Dutch Grand Prix zegt op het hoogtepunt te willen stoppen, na vier succesvolle edities en met dus nog twee races voor de boeg. De allerlaatste editie van 2026 moet een bijzondere finale worden, met een sprintrace. De exacte datum voor voorlopig de laatste grand prix in Zandvoort wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt.

“Wat we tot nu toe hebben bereikt is zonder twijfel een groot succes”, laat Robert van Overdijk weten. “De waardering van onze bezoekers, de coureurs en de teams is ongekend en daar zijn we ongelooflijk trots op”, vervolgt de directeur van de Dutch Grand Prix. “Hoewel de aankondiging van vandaag het einde betekent van een historisch tijdperk in de Nederlandse autosport, zijn we ervan overtuigd dat er nog veel meer is waar fans naar uit kunnen kijken tijdens de Dutch Grand Prix in 2025 en 2026, inclusief een sprintrace in 2026. We zijn een particuliere onderneming en we moeten de kansen die het evenement biedt afwegen tegen andere risico’s en verantwoordelijkheden.”

Grote blikvanger

De Formule 1 keerde in 2021 na bijna 36 jaar terug in Zandvoort, met Max Verstappen als grote blikvanger. De wereldkampioen won de afgelopen vier jaar driemaal voor eigen publiek. “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het werk dat het team van de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren heeft verricht”, meldt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Ze hebben de lat voor Europese Grand Prixs hoger gelegd als het gaat om spektakel en entertainment. Ze hebben ook de ontwikkeling van jong talent gesteund door F2, F3 en onze F1 Academy-series te organiseren. En er is baanbrekend werk verricht op het gebied van duurzame oplossingen. Er lagen veel opties op tafel, waaronder afwisseling of jaarlijkse evenementen. We respecteren de beslissing van de promotor om de race in 2026 te beëindigen.”

Volgens sportief directeur Jan Lammers heeft de Dutch Grand Prix zich gepositioneerd tussen de grootste sportevenementen in de geschiedenis van Nederland. Hij vindt dat de wedstrijden in Zandvoort zich kunnen meten met beroemde races in Monaco, Las Vegas en Melbourne. “Nu richten we ons volledig op de editie van 2025 en kijken uit naar de race in 2026 met voor het eerst de toevoeging van een sprintrace”, reageert hij.

