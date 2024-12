Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Audi A6 (e-tron)

De Audi A5 heeft een nieuwe modelgeneratie, die voortaan Audi A6 heet. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

Het Audi modelaanbod gaat weer eens op de schop. Oneven nummers horen voortaan bij modellen met brandstofmotor en even nummers bij de volledig elektrische modellen. Zodoende heet de nieuwe Audi A5 voortaan Audi A6. Er is keuze uit een Sportback en een Avant, ofwel een liftback en een stationwagen. Na een eerste kennismaking nemen we nu een duik in de prijslijst om er een naar wens samen te stellen.

Motoren Audi A6

De nieuwe Audi A6 is dus altijd volledig elektrisch. Er is keuze uit vier aandrijflijnen. Standaard heb je al 286 pk, 435 Nm en een 83 kWh batterijpakket waar je 627 km ver mee komt. Ga je voor de Performance, dan upgrade je naar 367 pk, 565 Nm, een 100 kWh batterij en een actieradius van 756 km. Beide modellen hebben achterwielaandrijving. Nog weer een stap hoger staat de Performance Quattro met 428 pk en 580 Nm. De actieradius neemt daarmee wel af naar 716 km. Bovenaan de keten staat de nieuwe Audi S6, met 503 pk en 855 Nm. De actieradius neemt wel verder af, naar 647 km. Afhankelijk van de uitvoering is de 100 km/u in 7,0 tot 4,1 seconden bereikt. De topsnelheid is voor de meeste modellen begrensd op 210 km/u, alleen de S6 gaat met 240 km/u wat sneller.

Uitrustingen Audi A6

Ook wat de uitrustingsniveaus betreft zijn er vier keuzes: de Edition, Advanced Edition, S Edition en S5. Zoals je wellicht al verwacht is de standaarduitrusting behoorlijk compleet. De highlights: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting stoffen bekleding (stuur wel met leer bekleed), stoelverwarming voorin, uitgebreid infotainment met navigatie, interieurvoorverwarming (of -ventilatie), automatisch bedienbare achterklep, adaptieve cruise control met stop & go-functie en de andere gebruikelijke assistentiesystemen.

Belangrijkste toevoegingen van de Advanced Edition: 20-inch lichtmetaal, extra geavanceerde koplampen, keyless entry, bekleding deels leer en kunstleer en nog meer assistenten (waaronder verkeersbordherkenning). De S Edition biedt onder andere elektrisch verstelbare sportstoelen met deels stoffen en kunstleren bekleding, een sportief afgeplat stuurwiel, een eigen beeldscherm voor de bijrijder en een algemeen wat sportievere uitstraling. Topmodel S6 heeft standaard de oled-achterlichten, “elektrische sluithulp van de portieren”, ook zo’n beetje alle andere assistenten en natuurlijk een nog weer wat sportievere uitstraling.

Prijzen Audi A6

Kost dat? In ieder geval 63.999 euro, want dat is de vanafprijs van de nieuwe Audi A6. De Performance is er vanaf 75.990 euro, Quattro-rijden kan vanaf 79.999 en met de S6 klim je gelijk naar 99.990 euro. Kijken we naar de uitrustingsniveaus, dan hebben de Advanced Edition en de S Edition een vanafprijs van respectievelijk 67.990 en 71.990 euro.

Onze keuze? Lastig. Enerzijds biedt het standaardmodel niet ook al alles dat je nodig hebt? En ook al prima prestaties, zowel qua vermogen als actieradius? De luxere modellen zijn echter verleidelijk en zelfs het prijsverschil met de S6 valt mee vergeleken met de eerdere Audi-modellen met brandstofmotor. Uiteindelijk besluiten we te gaan voor de S Edition. Die biedt de meeste interessante nieuwe technologieën en heeft wat ons betreft de meest aansprekende visuele aankleding. Qua aandrijflijn kiezen we dan weer wel het ‘basismodel’. Die biedt al prima prestaties en dan besparen we daar weer wat op qua aanschafprijs. Ook kiezen we voor de Sportback, die we net wat mooier vinden dan de Avant.

Exterieuraankleding

Eenmaal besloten welke uitvoering we willen, komen we bij de exterieuraankleding. Standaard is de nieuwe Audi A6 niet-metallic donkergrijs. Voor 1.195 euro is er keuze uit nog een donkergrijs, zwart, wit, een soort crèmewit, heel donkerblauw en een wat helderder tint groenig donkerblauw. Wij gaan voor het donkerste blauw.

Vervolgens kunnen we de 20-inch wielen vervangen door 20-inch wielen met een ander design of een keuze uit vier verschillende 21-inch wielen. Zie hieronder. Dat varieert van geen meerprijs tot 1.150 euro extra. De 20-inch wielen vinden we echt al groot zat. Na enige twijfel houden we het bij de 20-inch wielen toch ook maar bij de standaard exemplaren.

Interieuraankleding

In het interieur zijn de sportstoelen zoals gezegd standaard bekleed met een combinatie van stof en kunstleer, beide in zwart. Voor 800 of 1.050 euro wordt de stof vervangen door echt leer, met keuze uit respectievelijk wit en zwart. Voor 1.354 euro krijg je een combinatie van echt leer en microvezel, ook in zwart. Tot slot is voor 2.915 euro een combinatie van nappa- en Milano-leer beschikbaar, met ruitpatroon. Bij die laatste moet je wel ook stoelventilatie bestellen, wat de totale meerprijs op 4.005 euro brengt. Wij gaan voor de deels microvezel bekleding.

Pakketten en losse opties

Dan is er nog een uitgebreide optielijst. Eerst maar de pakketten. Als eerste zien we Tech Pro voor 3.490 euro, met adaptieve luchtvering, oled-achterlichten en de “elektrische sluithulp voor portieren”. Laten we die maar aanvinken. Daarna volgen Klimaatpakket Winter (935 euro) en MMI Experience Pro (4.230 euro). Ofwel stuurverwarming en stoelverwarming op alle zitplaatsen en het andere pakket omvat onder meer een Augmented Reality Head-up display, een lichtpakket en een Bang & Olufsen Premium Sound System. Nou vooruit dan maar, beide aangevinkt.

Dan zijn er nog een paar losse opties. Bijvoorbeeld een trekhaak (1.330 euro), een inductielader voor de smartphone (365 euro), warmte werend glas (545 euro), rode remklauwen (425 euro), carbon decoratielijsten voor het interieur (630 euro) en een panoramadak (2.780 euro). Je kunt zelfs de conventionele buitenspiegels vervangen door camera’s. Kost wel 1.755 euro. Verder zijn er nog wat opberg- en laadaccessoires. Wij vinken hier niets van aan.

‘Onze’ Audi A6

Uiteindelijk is de prijs van onze Audi A6 opgeklommen tot 83.195 euro. Flink meer dan de basisprijs, maar aan de andere kant nog steeds een gangbaar bedrag in dit marktsegment. Hoe zou jij de nieuwe A6 samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden op Audi.nl.

