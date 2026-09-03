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Het kekke autootje van Eline (37) uit B&B Vol Liefde is zeldzaam, maar niet duur als occasion

Doordeweeks rond de klok van half negen schakelt heel Nederland naar RTL 4 om te zien hoe een stel bed & breakfast-eigenaren middels een opmerkelijk datingconcept de liefde zoekt. Wij zijn vooral benieuwd naar de auto’s waarin alle kandidaten rondrijden. Vandaag aandacht voor Eline (37) en haar kekke Nissan Cube. Zeldzaam, maar niet eens gek duur als occasion.

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Eerder stonden we ook al stil bij Timothy (40) die zichzelf voor zijn verjaardag een Rolls-Royce cadeau deed. In dit seizoen is ook Fred te zien. Hij rijdt in deze gave Ford, maar in een recente aflevering bleek die pick-up behoorlijk wat roestproblemen te hebben.

Zeldzame Nissan Cube van Eline uit B&B Vol Liefde

Terug naar Aruba, waar Eline haar B&B runt. In het datingprogramma zie je haar geregeld in een hip wit autootje rijden. Het is een Nissan Cube. Dat is an sich al een vrij zeldzame verschijning, maar dan is die van haar ook nog eens rechts gestuurd. Opvallend, want het verkeer op Aruba rijdt net als in Nederland op de rechter weghelft.

Hoe zeldzaam is zo’n Cube dan? Het is uiteraard geen hoogst exclusieve Praga Bohema of iets dergelijks, maar evengoed zie je deze Nissans niet op elke straathoek. Als we in het kentekenregister van de RDW duiken, zien we dat er in Nederland slechts 238 exemplaren van rondrijden.

Zoveel kost de auto als occasion

Zo opmerkelijk als de Nissan Cube is vormgegeven, zo alledaags is-ie onder de motorkap. Voorin ligt een atmosferisch 1,6-liter viercilinder. Het motortje stuurt 110 pk en 153 Nm koppel naar de voorwielen. Wie vanwege het design toch per se een Nissan Cube wil rijden, moet goed zoeken. In Nederland staan slechts enkele occasion te koop. De vraagprijzen variëren van pakweg 5.500 euro tot 8.950 euro.

Ook nog een Toyota Land Cruiser

De B&B Vol Liefde-ster heeft overigens ook nog een stoerder modelletje op de oprit, namelijk een gemodificeerde Toyota Land Cruiser. Het gaat om een 120-serie, die pik je inmiddels voor 10.000 tot pakweg 35.000 euro op.

Aan de Land Cruiser-stamboom lijkt overigens geen touw vast te knopen, maar in deze video vertellen we je alles over de oorsprong van deze stoere terreinwagen. Ook leggen we uit waarom de huidige Land Cruisers om te janken zijn.