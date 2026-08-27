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Hoe ‘betaalbaar’ is de Rolls-Royce van Timothy uit B&B Vol Liefde?

Wie gisteren voor de buis zat, zag hoe B&B Vol Liefde-ster Timothy met zijn Rolls-Royce Corniche indruk probeerde te maken op date Michaël. We kennen de bed & breakfast-eigenaar inmiddels als iemand die het graag breed laat hangen, maar wat kost zo’n Britse luxeslee eigenlijk?

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Voor een nieuwe Rolls-Royce betaal je al gauw een half miljoen euro. Een tweedehandsje zoals die van Timothy tik je voor véél minder op de kop, maar goedkoop is zo’n Corniche nog altijd niet te noemen.

Timothy deed zichzelf een Rolls-Royce cadeau

“Ik wilde al heel lang een Rolls-Royce Corniche hebben”, vertelde Timothy in een eerdere aflevering van B&B Vol Liefde. “En aangezien ik 40 ben geworden afgelopen jaar, was dit een cadeautje aan mezelf.” Daarnaast heeft hij nog een Volkswagen Touareg om de frietkar te slepen. Geen verkeerd setje, dachten we zo.

Op basis van onder meer het bumperwerk en stuurwiel lijkt het om een Rolls-Royce Corniche II te gaan die eind jaren tachtig in de showroom stond. In bovenstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je over diens opvolger: de Corniche III.

Maar terug naar de auto van Timothy. De cabriolet meet meer dan 5,2 meter in lengte en weegt pakweg 2,4 ton. Dat alles wordt voortgestuwd door zo’n 200 luxepaarden geproduceerd door de befaamde 6,75-liter V8 voorin.

Hoeveel kost een Rolls-Royce Corniche als occasion?

Maar hoe diep heeft B&B Vol Liefde-kandidaat Timothy voor deze zelfverwennerij in de buidel moeten tasten? Behoorlijk, want zelfs de allergoedkoopste Rolls-Royce Corniche met open dak die nu in Nederland te koop staat, kost al 39.000 euro. Een flinke smak geld, al is het voor Rolls-Royce-begrippen een habbekrats. Maar let wel: dat is een auto die, zo geeft ook de verkoper toe, nog de nodige aandacht verdient.

Er staat nog een handjevol andere exemplaren te koop, maar de prijzen daarvan lopen gauw flink op. Er is een exemplaar uit 1974 dat voor 47.500 euro van eigenaar mag wisselen. Vervolgens kom je bij occasions terecht met prijskaartjes tussen de 75.000 en maar liefst 150.000 euro. En nadat je zo’n bedrag hebt opgehoest, begint de kunst om hem rijdend te houden. Ook dat is kostbaar.

De auto’s van andere B&B Vol Liefde-deelnemers

Timothy is overigens niet de eerste B&B Vol Liefde-ster die met zo’n chique bolide pronkt. In het vorige seizoen zagen we Daniël en zijn ‘blacked out’ Bentley, maar ook kasteelheer Illya en zijn exclusieve Italiaanse sportsedan. In het huidige seizoen speelt ook kipverkoper Fred een hoofdrol. Hij rijdt een klassieke Ford-pick-up en die kost je een stuk minder.