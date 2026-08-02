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Dit is de klassieke Ford van B&B Vol Liefde-Fred en dit kost hij

Door het programma B&B Vol Liefde zit half Nederland weer aan de buis gekluisterd. Net als voorgaande jaren komen er soms mooie auto’s in voor, bijvoorbeeld de Ford van Fred.

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In aflevering 6 komt de auto van Fred aan bod en laat hij weten dat het om een exemplaar uit 1968 gaat. Toch lijkt dat niet helemaal te kloppen. Onder de achterlichten zit namelijk een reflector, net als aan de zijkant van de laadbak. Die kenmerken horen bij modeljaar 1969.

De Ford van B&B Vol Liefde-deelnemer Fred

De auto van de B&B Vol Liefde-deelnemer is een Ford F-Series, een F-100 Styleside om precies te zijn. Zeldzaam is de auto in Nederland wel, maar aan de andere kant van de oceaan zijn er heel veel van verkocht. Van de Verenigde Staten en Mexico tot Chili en Venezuela: op tal van plekken werd deze auto geproduceerd. Niet vreemd dus dat de truck uiteindelijk op Aruba is beland.

Er zijn ook tal van motoriseringen geweest. In de meeste gevallen ligt er een dikke V8 in het vooronder, maar er zijn ook redelijk wat zescilinders geleverd. Hieronder vind je foto’s van soortgelijke occasion die niet ‘zeegroen’ is.

Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars) Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars) Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars)

Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars) Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars) Soortgelijke Ford F-100 uit 1969. (Afbeelding: GAA Classic Cars)

In sommige landen werden zelfs viercilinder-dieselmotoren aangeboden. Wel zien we dat het om een variant met een korte laadbak en achterwielaandrijving gaat.

Dit kost de pick-up

De prijzen voor dit soort auto’s lopen ook in de Verenigde Staten – waar je de meeste vindt – sterk uiteen. Voor erg nette exemplaren wordt soms meer dan 50.000 dollar betaald, terwijl je ze ook al voor 15.000 dollar vindt. In Nederland staat momenteel geen vijfde generatie Ford F-100 te koop.

Bij onze oosterburen vind je enkele exemplaren voor bedragen tussen de 8.000 en 20.000 euro. Geen onbereikbare verschijning dus, maar zonder meer een onwijs leuke klassieker!

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

