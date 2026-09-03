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Deze populaire EV’s hebben na 150.000 kilometer nog de meeste batterijcapaciteit over

De batterij van een elektrische auto slijt door gebruik. Daarom worden tweedehands EV’s aangeboden met een state of health-rapport erbij. Maar welke modellen behouden hun batterijcapaciteit nou het beste?

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Aviloo is een bedrijf dat zich specialiseert in batterijdiagnostiek en heeft in de afgelopen vijf jaar zo’n 500.000 elektrische auto’s onderzocht in Azië, Australië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De conclusie is positief: EV-batterijen houden zich over het algemeen behoorlijk goed.

Duidelijke winnaar: Hyundai Ioniq 5

Bij een tellerstand van 50.000 kilometer komt er een duidelijke winnaar uit het onderzoek: de Hyundai Ioniq 5, die dan gemiddeld nog 97,13 procent van zijn oorspronkelijke accucapaciteit over heeft. Daarna volgen de Mercedes EQA met 96,56 procent en de Hyundai Kona Electric met 96,17 procent.

Maar ook alle andere zeventien onderzochte EV’s doen het keurig en zitten bijna allemaal nog rond de 94 en 95 procent. Alleen de Nissan Leaf en Renault Zoe zijn uitschieters naar beneden, met een restcapaciteit die tussen de 91 en 92 procent zit.

Elektrische auto’s met kleine accu’s

Dat laatste is logisch, aldus Aviloo. De Leaf en Zoe hebben relatief kleine batterijen, die vaker opgeladen moeten worden dan de grotere accu’s van de andere elektrische auto’s in het onderzoek. En hoe vaker een batterij wordt ontladen en weer opgeladen, hoe meer hij slijt.

Resultaat bij hogere tellerstanden

Bij een kilometerstand van 100.000 is de Hyundai Ioniq 5 wéér de winnaar, met gemiddeld nog 95,27 procent over. Daarna volgen de Mercedes EQA (95,01 procent), BMW i4 (94,34 procent) Hyundai Kona Electric (94,31 procent) en Volvo XC40 Recharge (93,66 procent).

Dat elektrische auto’s met een kleinere batterij bij hogere tellerstanden in het nadeel zijn, bewijzen de Nissan Leaf, Mini Cooper SE en Renault Zoe, die bij 150.000 kilometer alle drie onder de 90 procent duiken. Opvallend genoeg doet de Tesla Model 3 dat ook, met nog 88,94 procent over.

Als we die vier modellen buiten beschouwing laten, zitten de onderzochte EV’s bij 150.000 kilometer nog tussen de 90 en 94 procent gemiddeld, met wederom als beste de Mercedes EQA en Hyundai Ioniq 5. Al moeten we daar wel duidelijk bij vermelden dat het verschil in individuele auto’s groot is.

Invloed op gezondheid batterij

Neem de Ioniq 5. Sommige exemplaren daarvan zaten bij 150.000 kilometer nog op 97 procent, andere op 86 procent. Dat hangt helemaal af hoe de eigenaar van de auto hem behandeld heeft. Hoe vaak is de auto opgeladen? Heeft-ie vaak aan de snellader gehangen? Is-ie tot 80 of tot 100 procent opgeladen?

Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de gezondheid van een batterij. Maar ook het klimaat speelt een rol. Zo hebben accu’s het moeilijker in warme landen, aldus Aviloo. En toch is dit onderzoek buitengewoon positief. Ja, batterijen verliezen na verloop van tijd capaciteit, maar minder dan gedacht.

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