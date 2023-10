Deel dit: Share App Mail Tweet

Hállo, daar is-ie weer! Deze onverkoopbare McLaren wil niemand

Wie zien we daar voor de zoveelste keer op een veiling verschijnen? De regenboog-McLaren die niemand wil. En zijn vraagprijs zakt maar en zakt maar.

We kwamen deze McLaren Elva voor het eerst tegen in Amerika, vorig jaar bij Mecum Auctions. De waarde werd door het veilinghuis geschat op zo’n 2,7 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.

Niemand wil deze McLaren

De Elva bleef onverkocht, dus probeerde Mecum het driekwart jaar later nog eens, ditmaal met een lagere verwachte opbrengst. Helaas, ook in april van dit jaar wilde niemand de McLaren hebben.

Drie keer is scheepsrecht, hoopt RM Sotheby’s, want de Elva duikt nu op bij dat veilinghuis. Hij gaat onder de hamer in november in Las Vegas. Misschien is er in die smakeloze gokstad iemand die toehapt.

Verwachte prijs weer omlaag

Want je raadt het al, de verwachte opbrengst is door RM Sotheby’s nog verder naar beneden bijgesteld en ligt nu tussen de 1,8 en 2,4 miljoen dollar (ongeveer 1,7 tot 2,2 miljoen euro).

We kunnen niet wachten tot 18 november, de dag na de veiling, want het zou toch wel erg vermakelijk zijn als deze hysterische McLaren Elva wéér geen koper vindt.

Regenbooglak à la TVR

De eerste eigenaar van de Elva bestelde hem in een regenbooglak, zoals je die in de jaren negentig vaak op TVR’s zag. De lak verandert van kleur, afhankelijk van de hoek van waaruit je ernaar kijkt.

Deze Elva is nummer 122 van 149 en heeft slechts 93 mijlen op de teller (149 kilometer). Grappig, toen hij in april bij Mecum werd geveild, waren het er nog 90 (144 kilometer).

McLaren wilde 399 bouwen

De McLaren Elva wordt aangedreven door een 815 pk en 800 Nm sterke 4,0-liter twinturbo V8 en gaat in minder dan 3 seconden naar 100 km/h. Hij was ook te bestellen met een voorruit.

Overigens had McLaren grote moeite om de Elva te verkopen. De sportwagenfabrikant was van plan om 399 stuks te bouwen, maar zoveel geïnteresseerden waren er niet. Het werden er uiteindelijk 149.