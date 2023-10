Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton rijdt Mercedes-teamgenoot Russell aan en valt uit

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is vrijwel direct na de start van de Grote Prijs van Qatar gecrasht en uitgevallen. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed bij het ingaan van de eerste bocht tegen zijn teamgenoot George Russell aan in een gevecht om de tweede plaats. Hamilton was in 2021 nog de laatste winnaar van de race op het woestijncircuit van Losail.

Russell kon na een bezoek aan de pitstraat, waar hij een nieuwe voorvleugel kreeg, de race vervolgen op de laatste plaats.

Max Verstappen, die van poleposition startte, hield na de hectische start de eerste positie vast.