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Groot onderzoek: plug-in hybrides stoten bijna 5 keer zoveel uit als wordt beweerd

Een stekkerhybride is volgens sommigen een milieubewuste keuze. Europees onderzoek waarin de data van honderdduizendend PHEV’s is geanalyseerd, laat echter zien dat deze plug-in hybrides in de praktijk minder groen zijn dan gedacht.

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Het is een rapport van het ICCT, kort voor het International Council on Clean Transportation. In totaal werd de werkelijke verbruiksdata van ruim 900.000 plug-in hybrides uit 2021, 2022 en 2023 onder de loep genomen.

Uitstoot PHEV blijkt 4,6 keer hoger

Volgens de onderzoekers bestaat er een aanzienlijke en snel groeiende kloof bestond tussen de CO₂-uitstoot in de praktijk en de door fabrikanten opgegeven emissiewaarden. De gemiddelde uitstoot op papier van de onderzochte vloot bedraagt iets meer dan 30 gram CO₂ per kilometer. In de praktijk blijkt het om ruim 130 g/km te gaan. Bij auto’s van registratiejaar 2023 was de werkelijke uitstoot zo’n 4,6 keer hoger dan het geclaimde emissiecijfer.

En dat terwijl de volledig elektrische actieradius van plug-in hybrides juist toeneemt. Je zou verwachten dat daarmee het brandstofverbruik en dus de uitstoot daalt, maar volgens de onderzoekers is het tegenovergestelde waar. Het gat tussen uitstoot op papier en in de echte wereld neemt juist toe.

Gebruik van plug-in hybrides

Dat de uitstoot in de praktijk zoveel hoger uitvalt, heeft grotendeels te maken met de wijze van gebruik. Wanneer je een plug-in hybride keurig oplaadt, kun je veel kilometers rijden waarbij je de brandstofmotor niet of nauwelijks gebruikt.

In de praktijk laden veel PHEV-rijders hun auto echter minder vaak op dan gedacht, waardoor ze geregeld met een lege accu rondrijden. Op die momenten staat de brandstofmotor er grotendeels alleen voor en moet het ook nog eens al die zware elektrotechniek voortslepen. Maar ook bij plug-in hybrides die netjes opgeladen worden, doet de brandstofmotor vaker mee dan voorspeld.

Aandeel elektrische kilometers veel lager dan gedacht

Dat maakt het zo lastig om tot een goede verbruiks- en uitstootcijfers van plug-in hybrides te komen. De zogeheten utility factor bepaalt het geschatte percentage van de afstand die een auto op zijn elektromotor aflegt, in verhouding tot de totale afgelegde afstand. Het probleem is dat er bij een grotere elektrische actieradius automatisch uitgegaan wordt van een groter aandeel elektrisch gereden kilometers. Dat blijkt niet het geval.

Bij de totstandkoming van de emissiewaarden werd er tot nu toe van uitgegaan dat pakweg 80 procent van de gereden PHEV-kilometers op stroom gebeurt. In de praktijk ligt dit cijfer rond de 20 procent. Deze rekenmethodes worden gelukkig aan de lopende band aangepast, waardoor de theoretische verbruiks- en uitstootcijfers van PHEV’s de komende jaren zullen toenemen om daarmee dichter bij de werkelijkheid komen.

