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Van deze BMW bestaan er slechts 3 op de hele wereld

Toen BMW aan de eerste generatie 8-serie werkte, was het de bedoeling dat het luxueuze topmodel er in twee carrosserievarianten zou komen: een coupé en een cabriolet. Maar pak de prijslijst en folders er maar bij, er staat nergens een cabriolet vermeld. En toch staat Sjoerd van Bilsen naast een exemplaar. Hoe dat zit legt hij je uit in aflevering Sjoerds Weetjes 520.

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In de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw startte BMW met de ontwikkeling van een nieuwe luxueuze Gran Turismo, die de 6-serie naar de geschiedenisboeken moest verwijzen. Het was op de IAA in Frankfurt in 1989 dat de vierpersoons coupé onder de naam 850i zijn opwachting maakte.

De BMW 850i Cabriolet werd geschrapt

In 1990 startte de levering van de succesvol ontvangen 850i. Binnen het BMW-team stond op dat moment al vast dat na de coupé een cabriolet zou volgen. Maar hoewel in bovenstaande video een exemplaar in beeld komt, kwam die open versie er nooit écht. BMW zag er van af. Waarom? Bij nader inzien was de BMW-top er niet zeker van dat de cabrio winstgevend zou zijn.

Een en ander had te maken met de stijfheid van de carrosserie. Ondanks dat de auto als cabriolet stond gepland, was de carrosserie niet stijf genoeg te krijgen. Stijfheid draagt bij aan het rijcomfort, de kwaliteitsbeleving, rijprestaties en natuurlijk de veiligheidstructuur. Er moesten kostbare inspanningen worden verricht om de auto stijver te maken. BMW koos ervoor om het project te annuleren. Dat gebeurde eind 1990, een jaar na de lancering van de coupé.

Enkele exemplaren

Er is wel degelijk een 850i Convertible gebouwd en zie hier wat het zou moeten zijn geweest. De open 850i zou een softtop krijgen, die net als bij de 3-serie Cabriolet onder een harde tonneaucover zou komen te liggen. Bovendien zou de concurrent van de Mercedes SL, die kort voor de 850i werd onthuld, net als zijn concurrent een elektrisch bedienbaar dak krijgen. De knop bevindt zich rechts van de handgeschakelde transmissie. By the way, deze auto is rijdbaar. Het is geen lege huls.

Uiteindelijk was het geen verkeerde stap om alleen op de coupé te richten, want de Europese economie kreeg een flinke opdonder rond 1992/93, waardoor de verkoopvolumes lager dan gepland uitpakten. Mocht je een 850i Cabrio tegenkomen, er is een bedrijf geweest dat het wel aandurfde. Van die Styling Garage-creatie zijn slechts ongeveer 20 stuks gebouwd.

Meer Sjoerds Weetjes zien?

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt om 16.00 uur een nieuwe aflevering op deze site en op het YouTube-kanaal van Autovisie. Hieronder een aantal voorbeelden van eerdere Sjoerds Weetjes-afleveringen.