Deel dit: Share App Mail Tweet

Geliefd in Nederland: populaire, maar stokoude Volvo XC40 en EX40 wéér gefacelift

Nu de Volvo XC40 bijna negen jaar op de markt is, zou je verwachten dat-ie met pensioen mag. Maar nee, zowel de XC40 als de EX40 een EC40 moeten nog een paar jaar mee. Daarom krijgen ze wéér een update.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De Volvo XC40 stamt uit 2017 en kreeg drie jaar later gezelschap van de elektrische EX40, die toen nog XC40 Recharge heette. Ze waren én zijn een groot succes in Nederland. In de afgelopen jaren zijn er hier bijna 60.000 op kenteken gezet. De EC40, de elektrische coupé-SUV-versie van de XC40, speelt daarin een bescheiden rol met ruim 1.800 registraties.

Tweede facelift voor Volvo XC40/EX40

De Volvo 40-serie heeft in 2022 een facelift gehad en krijgt er nu weer een. Daarbij springen in het oog de lagere, bredere grille, de andere achterklep en de gewijzigde koplampen en achterlichten. Er zijn nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar in de maten 18, 19 en 20 inch.

In het interieur valt op dat het infotainmentdisplay groter is geworden. Het valt nu niet meer keurig tussen de ventilatieroosters in, maar is als een tablet op de middenconsole geplakt. De Volvo heeft nieuwe camera’s, sensoren en een veiligheidscomputer, waardoor de elektronische rijassistenten beter zouden functioneren.

Nieuw is Pilot Assist met Lane Change Assist. Met andere woorden: als je de XC40/EX40 op adaptieve cruisecontrol hebt staan, kun je hem autonoom van rijstrook laten wisselen. Optioneel is nu een 360-graden camera met 3D-view.

Andere namen voor elektrische versies

En daar blijft het wel zo’n beetje bij, want de aandrijflijnen blijven hetzelfde. Volvo heeft wel de namen veranderd. Dat betekent dat de Single Motor de P5 wordt, de Single Motor Extended Range de P5 Long Range, de Twin Motor de P8 AWD en de Twin Motor Performance de P8 AWD Performance.

Beide P5-modellen hebben achterwielaandrijving. De instapper is 238 pk sterk, heeft als vanouds een 70 kWh-batterij en komt op papier maximaal 477 kilometer ver. De P5 Long Range brengt 252 pk op de been, maakt gebruik van een 82 kWh-accu en haalt daarop een WLTP-range van 576 kilometer.

Beide P8-uitvoeringen hebben dezelfde batterij en zitten allebei rond de 540 kilometer range. Ze zijn vierwielaangedreven en hebben overdadig veel vermogen: 408 pk voor de P8, 442 pk voor de P8 Performance. Ze gaan beide in minder dan 5 seconden naar 100 km/h.

De P5 kan snelladen met maximaal 180 kW, alle andere uitvoeringen komen tot 205 kW. Voor de laadtijden maakt dat niet zoveel uit. Wie de EX40 aan de juiste snellader hangt, kan de batterij in minder dan een halfuur opladen van 10 tot 80 procent.

Brandstofgamma blijft ook gelijk

Aan het brandstofgamma verandert ook niks. Het leveringsprogramma van de XC40 is nog steeds compact, met twee mild-hybridevarianten, de B3 en B4. Ze hebben dezelfde 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor, al heeft de ene 163 pk/263 Nm en de andere 197 pk/300 Nm. De geïntegreerde startmotor/generator kan daar kortstondig nog 10 pk en 40 Nm aan toevoegen. Volvo geeft voor beide een WLTP-verbruik van ten gunstigste 1 op 15,4 op.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.