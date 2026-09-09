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Dit geweldige gooi-en-smijt-karretje heeft 200 pk en koop je nu voor vrij weinig geld als occasion

De hot hatch met gewillige verbrandingsmotor is een uitstervend ras. En de modellen die nog niet het loodje hebben gelegd, zijn haast onbetaalbaar geworden voor de gewone man. Gelukkig valt er op de tweedehandsmarkt nog genoeg te kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Renault Clio R.S. als occasion?

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Een poosje geleden deed dit geweldige gooi-en-smijt-karretje in Cup-uitvoering mee aan de Occasion Battle-rubriek van Autovisie. Daarin nam de Fransoos het op tegen een pk-bommetje uit Duitsland. Die video zie je hierboven.

Gretige viercilinder

Maar wat maakt de Renault-occasion zo speciaal? Het antwoord vind je onder de motorkap: een atmosferische 2,0-liter zestienklepper die gretig in toeren klimt. Heerlijk! Deze viercilinder moet je uitwringen om alle 200 pk’s te ontketenen. Koppeling in, pook naar het volgende verzet en het feest begint opnieuw. Een sensatie die in de huidige elektro-hot hatches helaas ontbreekt.

De hardcore liefhebbers van de Renault Clio R.S. kiezen voor de Cup-variant. Die is niet alleen iets lichter door het ontbreken van zaken zoals airco, cruise control en elektrische spiegelverstelling, maar geniet ook van 17-inch wielen in antracietkleur en een nog sportiever onderstel waarmee hij 7 millimeter dichter bij de grond ligt.

Aandachtspunten van de Renault Clio R.S.

Wie op zoek gaat naar een Clio R.S. van deze generatie, loopt meteen al tegen een uitdaging aan: vind maar eens een originele. De Renault is populair als circuitauto en tuningobject, wat betekent dat veel exemplaren zijn aangepast en/of een zwaar leven hebben gehad. Dat de 2,0-liter viercilinder onregelmatig loopt als hij koud is, is normaal. Bij het stijgen van de motortemperatuur moet hij echter constanter gaan draaien.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Iets soortgelijks geldt voor de zesbak, die bij de aanvang van een rit wat hakerig mag zijn, maar een duidelijke verbetering moet laten voelen als hij warmer wordt. Let op: de synchromeshringen van de transmissie zijn een achilleshiel van de Clio R.S. Ze slijten bovengemiddeld snel, wat je vooral merkt bij het terugschakelen naar de vier en de drie. Verder zijn het stuurhuis en de stuurarmen zwakke punten en raakt de bekleding van het stuur en de stoelen snel beschadigd.

Wat kost de Franse hot hatch nu als occasion?

Prijzen lopen vrij ver uiteen. Het duurste exemplaar is een R.S. Cup uit 2009, is nog van de eerste eigenaar en heeft nog geen 60.000 kilometer achter de kiezen.

Die moet 24.500 euro kosten en is daarmee ongeveer net zo duur als de oorspronkelijke nieuwprijs van de Cup-uitvoering. Renault Clio R.S.-occasions met hogere tellerstanden vind je al rond de 7.000 euro. Niet verkeerd voor zo’n leuk wagentje!