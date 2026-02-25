Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo EX30 lijkt ineens een stuk goedkoper, maar je krijgt er veel minder voor terug

Volvo heeft het aanbod van de EX30 flink op de schop gegooid. Hierdoor wordt de vanafprijs van het model lager, maar daar krijg je ook minder voor terug.

De goedkoopste Volvo houdt sinds zijn introductie de gemoederen bezig. Niet alleen omdat het een betaalbaar model is, maar ook omdat er behoorlijk wat keuzes zijn gemaakt die lang niet bij iedereen in de smaak vallen. Autovisie had een EX30 zes maanden lang op de redactie. Hoe dat halfjaar verliep, vertelt Autovisie-redacteur Remco Slump in bovenstaande video.

Volvo EX30 goedkoper

De Volvo EX30 had een vanafprijs van 34.995 euro. Nu wordt hij voor 2.000 euro minder aangeboden. Je krijgt dan echter geen 272, maar 150 pk. Deze versie met kleinere elektromotor heeft als basisuitvoering een 51 kWh-accupakket met 335 kilometer aan actieradius. Optioneel kun je hem ook met een grotere 69 kWh-accu krijgen, waarmee een range tot 471 kilometer mogelijk wordt.

Hoewel de Volvo EX30 dus goedkoper wordt, kun je niet meer voor 34.995 euro de 272 pk-versie kopen. Doordat de basisversie enkel als Core – het tweede uitrustingsniveau – wordt geleverd, betaal je er nu 36.795 euro voor. Dat is exact even duur als de Core 272 pk op de vorige prijslijst.

De Volvo EX30 heeft inmiddels sterke concurrenten in de vorm van de Kia EV3 en Skoda Elroq. Deze kun je het best kiezen.